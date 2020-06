Luis Suarez war die Freude am Fußball anzusehen. Gut 150 Tage nach seiner Operation am lädierten rechten Knie ist der uruguayische Stürmer des FC Barcelona wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Und fit für Barças Re-Start am Samstag (13.06.20) bei RCD Mallorca. "Endlich. Nach so viel Arbeit, Einsatz und Opfern bin ich wieder gesund" , sagte der 33-Jährige.

Messi hat Muskelbeschwerden überwunden

"Wir wollen die Meisterschaft gewinnen, ganz klar" , schaltete Suarez gleich wieder in den Angriffsmodus. Mit einem Blick zu Lionel Messi, der ebenfalls wieder fit ist, nachdem ihn zuletzt eine kleinere Muskelverletzung zu ein paar Tagen Pause gezwungen hatte.

Auch in Spaniens La Liga geht es also endlich wieder los. Den Auftakt zum 28. Spieltag werden am Donnerstag die beiden andalusischen Teams vom FC Sevilla und Lokalrivale Betis liefern. Während der FC um seinen Trainer Julen Lopetegui bislang eine starke Saison gespielt hat und aktuell auf Rang drei um einen Platz in der Champions Legaue kämpft, muss Betis eher nach unten schauen. Das Team steht gewissermaßen jenseits von Gut und Böse im Mittelfeld und sollte den aktuellen Abstand zur Abstiegsregion halten.