UEFA-Präsident Ceferin verteidigt Supercup: "Wir wollen Hoffnung bringen"

Das Spiel sollte eigentlich in Portugal stattfinden

Das Spiel war ursprünglich an Portugal vergeben worden, es sollte in Porto ausgetragen werden. Mitte Juni, als die UEFA die Austragung der Champions League in Form eines Finalturniers in Portugal beschloss, bekam Ungarn den Super-Cup. "Wir werden nützliche Erkenntnisse aus dem Spiel ziehen" , sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin später. "Bezüglich der Sicherheit der Menschen werden wir keinerlei Risiken eingehen."