Coronavirus - AS Rom darf nicht in Spanien landen, "Wolves" protestieren vergeblich

Die Mannschaft werde nicht nach Sevilla reisen, teilte der Klub bei Twitter mit. "Dem Flugzeug wurde in Spanien keine Landegenehmigung erteilt." Italien ist bislang das Land mit den meisten Infektionen in Europa.

Damit steht auch ein Spiel in der Champions league in Frage: Kommende Woche soll der SSC Neapel am Mittwoch (18.03.2020) beim FC Barcelona spielen.

Wolverhampton protestiert vergeblich

Die Wolverhampton Wanderers sollen dagegen am Donnerstagabend in Griechenland bei Olympiakos Piräus spielen, ohne Zuschauer im Stadion. Der Klub protestierte bei der UEFA grundsätzlich gegen die Ausrichtung des Spiels - vergeblich, die UEFA lehnte ab. Der Besitzer von Olympiakos Piräus, Evangelos Marinakis, war positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"Diese Reise bringt ein unnötiges Risiko für unsere Spieler, Mitarbeiter, Fans und alle Familien der Reisenden. Wir glaube, dass es wichtigere Dinge als Fußball gibt" , teilte der Klub mit. Man respektiere aber die Entscheidung der UEFA und werde zu dem Spiel antreten, hieß es in der Mitteilung der "Wolves". Zugleich hoffe man, dass der vergebliche Protest andere Entscheidungen in der Zukunft vorantreibe. "Denn das wird nicht die letzte Begegnung sein, die von dem Coronavirus betroffen sein wird."

Die Pressestelle der UEFA war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Arsenal-Spieler nach Kontakt mit Marinakis unter Quarantäne

Das für Mittwochabend geplante Nachholspiel zwischen Manchester City und Arsenal wurde auf einen noch nicht bestimmten Termin verschoben. Bei Arsenals Ausscheiden gegen Olympiakos hatten mehrere Arsenal-Spieler Kontakt mit Klubchef Marinakis. Sie befinden sich wie auch vier Mannschaftsbetreuer nun in häuslicher Quarantäne.

Offen ist, um wie viele und welche Spieler es geht. Bei Arsenal spielen auch die Deutschen Mesut Özil, Bernd Leno und Shkodran Mustafi. Das Spiel gegen Olympiakos fand am 27. Februar statt. Damit endet die Quarantäne am kommenden Freitag, den 13. März. Das Spiel von Arsenal bei Brighton and Hove Albion soll deshalb wie geplant stattfinden.

Europapokal und Ligen brauchen Flexibilität für Nachholspiele

Das Coronavirus wird auf Dauer nicht nur die nationalen Ligen sondern auch die europäischen Klubwettbewerbe vor Probleme stellen. Das Rückspiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt darf nicht in Basel ausgetragen werden. Es gibt Überlegungen, zwei Mal in Frankfurt zu spielen.