Gold Cup - Hoppe schießt USA ins Halbfinale

In der Runde der besten acht erzielte Hoppe für die US-Boys gegen Jamaika am Sonntag (25.07.2021/Ortszeit) in der 83. Minu8te das Tor des Tages zum 1:0 (0:0).

Kanada besiegt Costa Rica

Zuvor hatte Kanada gegen Costa Rica beim 2:0 (1:0) keine große Mühe und komplettiert somit das Teilnehmerfeld der letzten vier Teams. Junior Hoilett (18.), einst beim FC St. Pauli und beim SC Paderborn unter Vertrag, und Stephen Eustaquio (68.) trafen in Arlington/Virginia, wo beide Partien des Tages stattfanden.

Im Halbfinale am Mittwochabend (Ortszeit) treffen die vom früheren Bundesligaprofi Gregg Berhalter trainierten US-Amerikaner auf den Gaststarter und nächsten WM-Ausrichter Katar. Titelverteidiger und Rekordsieger Mexiko bekommt es mit den Kanadiern zu tun. Der Gold Cup, die Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik, endet am 1. August mit dem Finale in Paradise/Nevada.

sid | Stand: 26.07.2021, 08:13