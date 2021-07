Gold Cup - Leon Bailey mit Jamaika im Viertelfinale

Die "Reggae Boyz" bezwangen am Freitag (16.07.2021/Ortszeit) Guadeloupe in Orlando nach Rückstand mit 2:1 (1:1) und stehen nach dem 2:0 zum Auftakt gegen Suriname sicher in der K.o. -Runde. Junior Flemmings (87. Minute) erzielte nach Vorarbeit von Bailey den späten Siegtreffer.

Auch Costa Rica eine Runde weiter

Ebenfalls eine Runde weiter ist Costa Rica, das durch das 2:1 (0:0) gegen die Auswahl von Suriname um Sheraldo Becker von Union Berlin mit ebenfalls sechs Punkten die Gruppe C anführt. Die Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik endet mit dem Finale am 1. August in Paradise.

sid | Stand: 17.07.2021, 09:36