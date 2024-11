Bundesliga, DFB-Pokal, Europapokal Fußball, Fußball, Fußball - lange Pause von den Länderspielpausen Stand: 20.11.2024 08:00 Uhr

In drei Monaten hat die Bundesliga erst zehn Spieltage geschafft, weil es drei Länderspielpausen gab. Damit ist nun bis Ende März Schluss. Die Taktung wird enger, auch von der Winterpause bleibt wenig übrig.

Der Rahmenterminkalender, den die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlicht, hat dunkle Flecken. Sie markieren die Zeiträume, die offiziell "FIFA-Abstellung" heißen, im Volksmund hingegen als Länderspielpausen bezeichnet werden.

Von diesen Pausen, in denen Länderspiele gespielt werden, der Klubfußball der Profis hingegen pausiert, hat es in dieser Saison schon drei gegeben. Seit Jahren gibt es die Fenster in den Monaten September, Oktober und November, in denen die Trainer der Bundesligisten klagen, dass sie kaum vernünftig trainieren können, weil ihnen schlicht die Spieler fehlen.

Englische Wochen in Regelmäßigkeit

Damit ist es nun vorbei. Künftig werden den Trainern nicht die Spieler fehlen, sondern die Zeit, um vernünftig zu trainieren. Für die Klubs, die noch im Europapokal und im DFB-Pokal vertreten sind, beginnt mit dem elften Spieltag der Bundesliga am Wochenende vom 22. bis 24. November eine Spanne, in denen die Englischen Wochen mehr Regel als Ausnahme sind.

Fußballkalender von Länderspielpause bis Anfang Winterpause Datum Wettbewerb 22.11. Bundesliga 23.11. Bundesliga 24.11. Bundesliga 25.11. 26.11. Europapokal 27.11. Europapokal 28.11. Europapokal 29.11. Bundesliga 30.11. Bundesliga 01.12. Bundesliga 02.12. 03.12. DFB-Pokal 04.12. DFB-Pokal 05.12. 06.12. Bundesliga 07.12. Bundesliga 08.12. Bundesliga 09.12. 10.12. Europapokal 11.12. Europapokal 12.12. Europapokal 13.12. Bundesliga 14.12. Bundesliga 15.12. Bundesliga 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. Europapokal 20.12. Bundesliga 21.12. Bundesliga 22.12. Bundesliga

In dieser Saison wird es noch ein bisschen heftiger als sonst, denn der europäische Verband UEFA reformierte seine Wettbewerbe. Es gibt nun mehr Teilnehmer und vor allem mehr Spiele, die auch mehr Spieltage erfordern.

Verkürzte Winterpause

Endete die Gruppenphase der Wettbewerbe bislang im Dezember, werden die Ligaphasen jetzt erst Ende Januar abgeschlossen. Folglich wird auch die Winterpause kürzer.

Fußballkalender von Ende Winterpause bis nächster Länderspielpause Datum Wettbewerb 10.01. Bundesliga 11.01. Bundesliga 12.01. Bundesliga 13.01, 14.01. Bundesliga 15.01. Bundesliga 16.01. 17.01. Bundesliga 18.01. Bundesliga 19.01. Bundesliga 20.01. 21.01. Europapokal 22.01. Europapokal 23.01. Europapokal 24.01. Bundesliga 25.01. Bundesliga 26.01. Bundesliga 27.01. 28.01. 29.01. Europapokal 30.01. Europapokal 31.01. Bundesliga 01.02. Bundesliga 02.02. Bundesliga 03.02. 04.02. DFB-Pokal 05.02. DFB-Pokal 06.02. 07.02. Bundesliga 08.02. Bundesliga 09.02. Bundesliga 10.02. 11.02. Europapokal 12.02. Europapokal 13.02. Europapokal 14.02. Bundesliga 15.02. Bundesliga 16.02. Bundesliga 17.02. 18.02. Europapokal 19.02. Europapokal 20.02. Europapokal 21.02. Bundesliga 22.02. Bundesliga 23.02. Bundesliga 24.02. 25.02. DFB-Pokal 26.02, DFB-Pokal 27.02. 28.02. Bundesliga 01.03. Bundesliga 02.03. Bundesliga 03.03. 04.03. Europapokal 05.03. Europapokal 06.03. Europapokal 07.03. Bundesliga 08.03. Bundesliga 09.03. Bundesliga 10.03. 11.03. Europapokal 12.03. Europapokal 13.03, Europapokal 14.03. Bundesliga 15.03. Bundesliga 16.03. Bundesliga

Die kürzeste Winterpause wird Borussia Dortmund haben, was entsprechend schon Klagen bei den Verantwortlichen hervorrief. Der BVB wird am 22. Dezember (Sonntag) ab 17.30 Uhr beim VfL Wolfsburg das letzte Bundesligaspiel des Kalenderjahres bestreiten und am 10. Januar (Freitag) das Jahr 2025 mit der Partie gegen den Deutschen Meister Bayer Leverkusen eröffnen.

Playoffs Europapokal im Februar

Weiter geht es dann mit einem Auswärtsspiel am Dienstag (14.01.) in Kiel, einem Auswärtsspiel in Frankfurt am 17. Januar und dem Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Bologna. Dieses Spiel dürfte dann sehr wichtig sein bezüglich der Frage, ob auch im Februar für den BVB Spiele in der Champions League anstehen. Sollten die Dortmunder mindestens Achter werden, würden sie zwei freie Spieltage gewinnen. Sollten sie auf einem Platz zwischen 9 und 24 landen, dürften sie Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale spielen, das auch noch vor dem nächsten dunklen Fleck im Rahmenterminkalender ausgetragen werden wird.

Die nächste "FIFA-Abstellung" beginnt am 17. März. Dann wird die Bundesliga 26 Spieltage hinter sich haben, im DFB-Pokal werden die Halbfinalisten feststehen. Borussia Dortmund wird nicht dazugehören, denn das Spiel der 2. Runde wurde in Wolfsburg verloren. Dafür fliegt der BVB im kommenden Juni in die USA, um an der (noch nicht im Rahmenterminkalender verewigten) Klub-WM teilzunehmen, die erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragen wird.

Und zum Schluss die neue Klub-WM

Zweiter deutscher Teilnehmer wird der FC Bayern München sein, der auch noch im DFB-Pokal vertreten ist und somit nach aktuellem Stand alles mitnimmt, was geht. In der Champions League belegen die Münchner aktuell nur den 17. Platz, der in die Playoffs führen würde.

Allen, die über die hohen Belastungen und weniger Pausen klagen wollen, nahm Bayern Münchens Vorstandvorsitzender Jan-Christian Dreesen schon vor Wochen Wind aus den Segeln: "Wenn wir dann über die Jahre gestiegene Gehälter haben der Spieler - die müssen ja irgendwo herkommen. Du kannst die Gehälter nicht von der Couch bezahlen, wir müssen dafür spielen."