Auslosung Europa League Freiburg trifft wieder auf West Ham United, Leverkusen auf Qarabaq Agdam Stand: 23.02.2024 13:31 Uhr

Bayer Leverkusen spielt im Achtelfinale der Europa League wie schon in der Gruppenphase gegen Qarabaq Agdam. Auch beim SC Freiburg kommt es zur Neuauflage - gegen West Ham United.

Das ergab die Auslosung am Freitag (24.02.2024) in Nyon am Sitz der UEFA. Freiburg verlor in der Gruppenphase beide Spiele gegen West Ham. In London behielt die Mannschaft aus der Premier League mit 2:0 die Oberhand, im Breisgau mit 2:1. Leverkusen holte hingegen sechs Punkte gegen Qarabaq. Nach einem 5:1 im Hinspiel gab es einen 1:0-Sieg in Aserbaidschan.

"Das ist ein bekannter Gegner für uns, aber keinesfalls ein leichter", sagte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes. "Qarabaq hat eine starke Mannschaft, das haben sie schon in der zurückliegenden Gruppenphase bewiesen. Wie sie gestern im Playoff gegen Braga das Blatt im letzten Moment noch zu ihren Gunsten gewendet haben, verdient großen Respekt."

Das Achtelfinale de Europa League:

Qarabaq Agdam - Bayer Leverkusen

SC Freiburg - West Ham United

Sparta Prag - FC Liverpool

Olympique Marseille - FC Villarreal

AS Rom - Brighton & Hove Albion

Benfica Lissabon - Glasgow Rangers

Sporting Lissabon - Atalanta Bergamo

Leverkusen hatte als Gruppensieger direkt das Achtelfinale erreicht. Der SC Freiburg überstand die Playoffs und setzte sich dort nach erfolgreicher Aufholjagd gegen den französischen Klub RC Lens durch.

Bei der Auslosung gab es zwei Töpfe. In einem steckten die Lose der Gruppensieger, im anderen die der Playoff-Sieger. Die Gruppensieger haben im Rückspiel Heimrecht. Mannschaften eines Landesverbands durften einander nicht zugelost werden.

Achtelfinale ab 7. März

Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 7. März 2024 angepfiffen, die Rückspiele am 14. März. Das Viertelfinale ist für den 11. und 18. April terminiert, das Halbfinale für den 2. und 9. Mai. Das Finale steigt am 22. Mai in Dublin.

Europa Conference League ohne deutsche Beteiligung

In der Europa Conference League ist kein deutscher Klub mehr vertreten. Eintracht Frankfurt scheiterte in den Playoffs am belgischen Verein Union Saint-Gilloise.

Das Achtelfinale im Überblick:

Servette Genf - Viktoria Pilsen

Ajax Amsterdam - Aston Villa

FK Molde - FC Brügge

Royale Union Saint-Gilloise - Fenerbahce Istanbul

Dinamo Zagreb - PAOK Saloniki

Sturm Graz - OSC Lille

Maccabi Haifa - AC Florenz

Olympiakos Piräus - Maccabi Tel Aviv

Finale in Athen

Die Achtelfinal-Hinspiele werden wie in der Europa League am 7. März 2024 angepfiffen, die Rückspiele am 14. März. Das Viertelfinale ist für den 11. und 18. April terminiert, das Halbfinale für den 2. und 9. Mai. Das Finale steigt am 29. Mai in Athen.