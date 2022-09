Sieg gegen die Türkei DFB-Frauen qualifizieren sich für WM-Endrunde Stand: 03.09.2022 16:43 Uhr

Neuntes Spiel, achter Sieg - die deutsche Fußball-Frauen-Nationalmannschaft hat sich mit einem Erfolg gegen Türkei für die WM-Endrunde qualifiziert.

Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzte sich am Samstag (03.09.2022) 3:0 (0:0) gegen die Türkei durch. Die Tore erzielten Felicitas Rauch (57. Spielminute), Klara Bühl (59.) und Lea Schüller (77.).

Damit hat Deutschland das Ticket für die WM-Endrunde im kommenden Jahr in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) schon vor dem abschließenden Qualifikationsspiel gegen Bulgarien am Dienstag (06.09.2022) sicher.

In Gedanken bei Torhüterin Berger

Vor dem Anpfiff schickten die DFB-Frauen, die erstmals im neuen Einheitstrikot für alle Nationalteams aufliefen, einen Gruß an die erneut an Krebs erkrankte Ann-Katrin Berger. Kapitänin Popp hielt das Trikot der Torhüterin vom FC Chelsea hoch und symbolisierte mit dieser Geste, dass die Spielerinnen in Gedanken bei der 31-Jährigen sind.

Deutschland macht das Spiel, aber vor der Pause kein Tor

Als es dann losging, entwickelte sich sofort ein Spiel auf ein Tor. "Die Attraktivität des eigenen Spiels steht absolut im Vordergrund, auch wenn die meisten Spielerinnen noch nicht im Wettkampfmodus sind" , hatte Voss-Tecklenburg angekündigt. Die klar überlegene DFB-Auswahl erspielte sich gegen die tiefstehenden Spielerinnen aus der Türkei in der Anfangsphase auch einige gute Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. Linda Dallmann und Popp vergaben jeweils zweimal in aussichtsreicher Position.

Zwar startete Deutschland einen Angriff nach dem anderen, doch in der gefährlichen Zone fehlte oft die Präzision. Kein Wunder, war es mit Ausnahme der Spielerinnen von Eintracht Frankfurt, die Mitte August bereits in der Champions-League-Qualifikation in Einsatz waren, für alle doch das erste Pflichtspiel in der neuen Saison.

Mit zunehmender Spielzeit machte sich bei den deutschen Frauen etwas Ratlosigkeit breit. Nur einmal noch kam der EM-Zweite in der ersten Halbzeit gefährlich zum Zug. Bühl scheiterte aus Nahdistanz an der türkischen Torfrau Selda Akgöz. So ging es trotz drückender Überlegenheit der DFB-Auswahl und 12:0 Ecken torlos in die Pause.

Rauch erlöst DFB-Frauen

Erst die beiden Tore nach knapp einer Stunde erlöste die DFB-Auswahl von ihren Qualen. Zunächst behielt Rauch nach einem klaren Handspiel von Busem Seker vom Elfmeterpunkt die Nerven, nur 120 Sekunden später legte Bühl mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nach.

Der beruhigende Vorsprung gab der Bundestrainerin die Gelegenheit zu mehreren Wechseln. In Gefahr geriet der Sieg dadurch nicht. Vielmehr baute Schüller kurz nach ihrer Einwechslung den Vorsprung aus.