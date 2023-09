Nations League, 1. Spieltag Niederlage in Dänemark - Fehlstart für Deutschland Stand: 22.09.2023 20:59 Uhr

Individuelle Fehler und Pech im Abschluss: Zum Auftakt der Nations League hat Deutschland am Freitag (22.09.2023) gegen Dänemark 0:2 (0:1) verloren.

Beide Tore für Dänemark erzielte Amalie Vangsgaard. Es lief die 23. Minute, als sie nach feiner Vorarbeit von Pernille Harder flach unten links zur dänischen Führung ins Eck traf. In der 64. Minute war Vangsgaard noch einmal erfolgreich, diesmal aus kurzer Distanz und weniger spektakulär. Sie profitierte dabei zunächst von einem Fehlpass von Giulia Gwinn und anschließend von einem Missverständnis zwischen Marina Hegering und Torhüterin Merle Frohms.

Beide Treffer fielen in Phasen des Spiels, in denen Deutschlands Fußballerinnen eigentlich zumindest ebenbürtig waren. Aber Tore erzielten sie nicht. Tore erzielte nur Dänemarks Vangsgaard.

Für die DFB-Frauen war es im ersten Nations-League-Spiel die erste Niederlage, nichts war es mit Wiedergutmachung für das enttäuschende Abschneiden bei der WM. An der Seitenlinie vertrat im dänischen Viborg Britta Carlson Martina Voss-Tecklenburg. Die Bundestrainerin fehlte aus gesundheitlichen Gründen. Carlson sagte dem ARD-Hörfunk: "Natürlich haben wir uns das anders vorgestellt."

Erst köpft Lohmann, dann Popp - es fehlen nur Zentimeter

Carlson sah, wie ihre Spielerinnen zu Beginn des Spiels überlegen waren, sich aber kaum einmal Torchancen erspielten. Auf das erste Tor von Vangsgaard folgte ein Bruch im Spiel der Deutschen.

Überlegen waren Deutschlands Nationalspielerinnen auch zu Beginn der zweiten Hälfte, es war ihre stärkste Phase. Einmal, es lief die 54. Minute, wich Alexandra Popp auf die rechte Seite aus. Ihre Flanke landete bei Sydney Lohmann, deren Kopfball knapp über das Tor flog.

Keine 120 Sekunden später tauchte Popp dann wieder im Zentrum auf. Nach einer Flanke von Jule Brand köpfte Popp, nur köpfte sie einen halben Meter rechts vorbei. Ein Tor gelang aber auch ihr nicht an diesem Nachmittag. "Die Dinger" , sagte Popp dem ARD-Hörfunk und meinte ihre Chance und die von Lohmann, "müssen natürlich mindestens aufs Tor kommen. Das ist einfach ärgerlich."

In der Nations League geht es auch um ein Olympia-Ticket

In der Nations League der Frauen treten 51 Nationalmannschaften an, es gibt drei Ligen - A, B und C - mit je vier Gruppen, wobei es in der Liga C zusätzlich eine weitere Dreiergruppe gibt. Die Verteilung richtet sich nach dem UEFA-Koeffizientenranking. Deutschland spielt in Gruppe 3 der Liga A, die weiteren Gegner dort sind Island und Wales.

Für die Fußballerinnen des DFB geht es womöglich um Wiedergutmachung für das Vorrunden-Aus bei der WM, aber ganz sicher auch um die Teilnahme bei Olympia. Als im Sommer 2021 die Olympischen Spiele in Tokio stattfanden, hatten Deutschlands Nationalspielerinnen nur zugeschaut. Und diesmal?

Die beiden Finalisten, das immerhin ist klar, qualifizieren sich direkt für das olympische Fußball-Turnier der Frauen. Sollte der dafür schon automatisch qualifizierte Gastgeber Frankreich zu den Finalisten gehören, bekommt das drittplatzierte Team den Platz.