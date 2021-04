Die winterliche Jacke legte Laura Freigang gleich wieder zur Seite. Sie war doch gar nicht nötig. "Ich bin noch heiß" , ließ die Nationalspielerin lächelnd die Dame vom DFB wissen, die wenige Minuten nach Spielschluss mütterlich nachfragte, ob sie im kalten Wiesbaden nicht friere.

Freigangs Worte bezogen sich natürlich auf ihren eigenen Gemütszustand so kurz nach Abpfiff und auf die vorangegangen 90 Fußball-Minuten im Spiel gegen Norwegen, das so manchem Anhänger des deutschen Frauen-Nationalteams richtig warm ums Herz werden ließ. Die DFB-Auswahl hatte den Klassiker nach einer überzeugenden Leistung mit 3:1 für sich entschieden, und zum wiederholten Male war es die Mittelstürmerin Laura Freigang aus Frankfurt, die einem Länderspiel der jüngeren Vergangenheit ihren Stempel aufdrückte.

Siebtes Tor im sechsten Spiel

Laura Freigang besorgte den wichtigen Ausgleichstreffer zum 1:1 gegen Norwegen. Es war bereits ihr siebter Länderspieltreffer im erst sechsten Einsatz für die Nationalmannschaft - eine starke Quote, die die Spielerin selbst aber in aller Bescheidenheit einordnete. "Wenn man sich die Tore anschaut, habe ich ja keines aus größerer Distanz als aus zweieinhalb Meter erzielt. Ich musste ja nur einschieben" , sagte Freigang.

Aber was heißt nur? "Es stimmt, sie hat noch kein wunderschönes Tor gemacht. Aber sie hat ein gutes Näschen. Sie steht dann da, um mit Kopf, Knie, Bein oder wie auch immer ein Tor zu machen", meinte die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg über ihre jüngste Entdeckung und aus der eigenen Erfahrung von 125 Länderspielen.

Laura Freigang im Duell mit der Norwegerin Tuva Hansen ( rechts)

"Sie lässt sich nicht verrückt machen"

Im März des vergangenen Jahres machte Freigang ihr erstes Länderspiel, es war ein unspektakulärer Kurzeinsatz. Doch schon beim zweiten Auftritt im DFB-Dress zeigte die 23-Jährige ihre Knipserqualitäten, als sie gegen Montenegro schon nach zwei Minuten ihr erstes A-Länderspieltor erzielte. Richtig aufsehenerregend war dann das dritte Spiel mit drei Freigang-Toren beim 6:0 über Griechenland.

"Für uns ist es schön, wenn jemand da ist, der die Tore macht" , sagt die Bundestrainerin. Generell gebe es bei ihrer Newcomerin in Sachen Durchsetzungsvermögen, Ballbehauptung, Kombinationsspiel noch Luft nach oben, erklärte Voss-Tecklenburg, nicht ohne gleichzeitig die vielen positiven Eigenschaften von Laura Freigang herauszustellen: "Sie ist hartnäckig, hat eine Frechheit und Lockerheit und lässt sich nicht verrückt machen."

"Ich bleibe bei Eintracht Frankfurt"

Auch bei ihrem Klub, der Frankfurter Eintracht, wissen sie, was sie an der Mittelstürmerin haben. In bislang 58 Bundesliga-Partien stehen 38 Treffer zu Buche, zwölf davon in diesem Spieljahr. Bei diesen Zahlen ist natürlich auch bei ihr die Frage aller Fragen in diesem Klub aktuell unumgänglich: Ob es denn schon Angebote von größeren Klubs gegeben hätte oder ob sie versprechen könne, bei der Frankfurter Eintracht zu bleiben, wollte man von Laura Freigang nach dem Spiel in Wiesbaden wissen. "Ich habe nicht vor, irgendwo anders hinzugehen. Das sage ich ganz offen. Mein Vertrag geht noch über zwei Jahre hier und mir gefällt's in Frankfurt. Deswegen mache ich mir da nicht so große Gedanken drüber" , sagte sie. Es klang sehr ehrlich.

Stand: 14.04.2021, 11:45