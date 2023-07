In der Verlängerung U19-Juniorinnen stürmen ins EM-Finale Stand: 28.07.2023 02:46 Uhr

Während das deutsche A-Nationalteam bei der WM noch früh im Turnier steht, geht es für den Nachwuchs am Sonntag um den Titel: Die deutsche U19 hat das EM-Finale in Belgien erreicht.

Stürmerin Franziska Kett von Meister Bayern München hat die deutschen U19-Juniorinnen ins Endspiel der Fußball-EM in Belgien geschossen. Die 18-Jährige erzielte beim 3:2 (0:2, 2:2) nach Verlängerung gegen Frankreich den Siegtreffer in der 115. Minute. Am Sonntag (30.07.2023, 17.30 Uhr) geht es gegen Spanien um den Titel.

Später Ausgleich führt in die Verlängerung

Die deutsche Mannschaft war mit zwei überzeugenden Siegen gegen Österreich (6:0) und Belgien (2:0) ins Turnier gestartet, nur gegen die Niederlande gab es zum Gruppenabschluss eine 1:3-Niederlage. So ging es gegen die starken Französinnen, die bis dahin mit drei Erfolgen durch das Turnier geflogen waren.

Die hoch gehandelten Französinnen lagen im Nationalen Fußball-Zentrum von Tubize zur Halbzeit durch den Doppelschlag von Kapitänin Louna Ribadeira (18., 21.) bereits mit zwei Toren vorne. Doch mit Leidenschaft, tollen Toren und absolutem Willen kam Deutschland zurück ins Spiel und erzwang nach den Treffern von Jella Veit (57.) und Pauline Platner (90.+3) noch die Verlängerung, in der Franziska Kett in der 115. Minute das goldene Tor zum Endspiel erzielte.

2011 gelang der letzte Titelgewinn

Deutschland ist mit sechs Titeln bei den U19-Juniorinnen Rekordhalter, der letzte Triumph liegt allerdings schon lange zurück: 2011 gewann eine Auswahl um die heutige WM-Spielerin Kathrin Hendrich den Pokal. Im vergangenen Jahr hatte sich Spanien durchgesetzt.