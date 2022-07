Raus mit viel Applaus Österreich - "Eine kleine Nation macht sich ganz groß" Stand: 22.07.2022 10:03 Uhr

Trotz der bitteren Niederlage im EM-Viertelfinale gegen Deutschland wurden die Österreicherinnen von ihren Fans mit Standing Ovations gefeiert. Die ÖFB-Frauen haben ein tolles Turnier gespielt und sich auch gegen den Nachbarn teuer verkauft.

Von Florian Neuhauss (London)

Österreichs Fußballerinnen wussten anscheinend selbst nicht so recht, wie ihnen geschah. Da standen Kapitänin Carina Wenninger und ihre Mitspielerinnen nach der 0:2-Niederlage gegen Deutschland bitter enttäuscht vor der Tribüne - und wurden von ihren Fans gefeiert. Minuten lang gab es Standing Ovations im Brentford Community Stadium.

Es war der verdiente Lohn dafür, wie teuer sich die Mannschaft beim ganzen Turnier mit den Topgegnern England, Norwegen und eben Deutschland verkauft hatte. Torhüterin Manuela Zinsberger sagte stolz: "Hier macht sich eine kleine Nation ganz groß!"

Auch wenn beim Viertelfinal-Duell die deutschen Fans deutlich in der Überzahl gewesen waren, hatten die Österreicherinnen und Österreicher mächtig Stimmung gemacht und ihr Team bis zum Abpfiff angefeuert. "Es hat wirklich Spaß gemacht, bei dieser Atmosphäre zu spielen", sagte die Profifußballerin vom WFC Arsenal, "und ich freue mich, dass so viele Österreicher da waren. Das ist bei der aktuellen Lage mit den Flügen wirklich nicht selbstverständlich."

Hält die Unterstützung in Österreich nach der EM an?

2017 hatte das österreichische Team sensationell das Halbfinale erreicht und war erst im Elfmeterschießen an Dänemark gescheitert. Fünf Jahre später spielte die Mannschaft von Irene Fuhrmann, die 2020 die Nachfolge von Dominik Thalhammer angetreten hatte, nicht nur erneut eine starke EM, sondern begeisterte auch weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus die Fußballfans - nicht zuletzt mit ihren Siegesfeiern.

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann Ich bin wahnsinnig stolz auf die Leistung der Mannschaft - bei der ganzen EM.

Teamchefin Fuhrmann hofft nun, dass nicht nur ihre Mannschaft "den Schwung mitnehmen" kann, sondern auch die Begeisterung, für die ihr Team in Österreich gesorgt habe, "nicht so schnell wieder abebbt". Die ÖFB-Frauen haben in der WM-Qualifikationsgruppe D hinter England bereits den zweiten Platz sicher. Dieser berechtigt zur Teilnahme an den Play-offs. Fuhrmann: "Die erstmalige WM-Teilnahme ist greifbar."

Das erste Spiel nach der Europameisterschaft bestreiten die Österreicherinnen am 3. September zu Hause gegen England. "Wir hatten während der EM unfassbar tollen Support", sagte Fuhrmann. "Und ich hoffe, dass gegen England auch viele Zuschauer kommen. Das Team hätte die Unterstützung auf jeden Fall verdient."

Zinsberger: "Können die nächsten Schritte machen"

Zinsberger fand ihr Lächeln nach der Niederlage nur langsam wieder. Seine Euphorie hatte das Team lange getragen, doch das 0:2 in der 90. Minute von DFB-Kapitänin Alexandra Popp riss die Österreicherinnen jäh aus dem Traum von der erneuten Halbfinal-Teilnahme. Und die Torfrau hatte mit einem Fehler auch noch den zweiten Treffer verschuldet.

Doch mit ein bisschen Abstand sagte die 26-Jährige: "Ich bin stolz auf das Team und auch auf mich. Ich fühle mich mittlerweile ein bisschen besser. Und mit dieser Performance können wir als Mannschaft die nächsten Schritte machen."