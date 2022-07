Von Brentford nach Watford Umzug vor EM-Endspiel - DFB-Team im neuen Quartier Stand: 28.07.2022 20:50 Uhr

Neue Zimmer für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Drei Tage vor dem EM-Finale gegen England ist das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in ein Landhotel nordwestlich von London gezogen - weil die UEFA es so wollte.

In ihrem bisherigen Quartier hatte das DFB-Team um Kapitänin Alexandra Popp fast vier Wochen gewohnt - am Donnerstag (27.07.2022) hieß es nun auf der Zielgeraden der Fußball-Europameisterschaft: Koffer und Taschen packen, auf von Brentford nach Watford, wo nun ein Luxus-Hotel bis Montag früh die Bleibe der Mannschaft sein wird.

Die Unterkunft wurde laut Deutschem Fußball-Bund (DFB) von der Europäischen Fußball-Union zugewiesen. "Den Sinn kennen wir nicht", sagte ein lächelnder Joti Chatzialexiou, Leiter Nationalmannschaften beim DFB, nachdem der deutsche Tross am Ziel der einstündigen Busanreise war. "Es ist tatsächlich eine UEFA-Vorgabe, den Finalisten was Gutes zu tun vor dem Finale. Wir haben gesagt, wir nehmen es, wie's kommt. Es ist vielleicht noch mal ein Tapetenwechsel."

Frohms: "Partylocation ist vorhanden"

Eine mit Blick auf das Endspiel optimistische Torhüterin Merle Frohms sagte über die neue Unterkunft: "Ich glaube, eine Partylocation ist auch vorhanden. Von daher sind die Bedingungen für Sonntag nicht schlecht." Nach dem Halbfinale am Vortag schon nach Hause fahren, das hätte die Keeperin auch gar nicht gewollt: "Das hätte nicht gepasst. Es wäre auch niemand bereit gewesen. Ich glaube, wir wären einfach hier geblieben und hätten Sitzstreik gemacht." Gegen Frankreich hatte Frohms mit einem Eigentor für ihren ersten Gegentreffer im Turnier gesorgt. Weitere sollen, wenn es nach ihr und ihren Mannschaftskolleginnen geht, nicht dazu kommen.

Riesen-Transporter für den Team-Umzug im Einsatz

Der Wechsel von der bisherigen Unterkunft in Brentford zum neuen Hotel nach Watford war laut DFB mit einem größeren logistischen Aufwand verbunden, da viel Material transportiert werden musste. Neben dem Mannschaftsbus war noch ein Riesen-Transporter nötig, um die komplette Ausrüstung von A nach B zu bringen. Drei Partien hatte der Rekord-Europameister (acht Titel) in Brentford bestritten, für ein Vorrundenspiel und das Halbfinale in Milton Keynes hatte man dort Tageshotels bezogen.

Bundestrainer Flick kommt nach Wembley

Beim Finale am Sonntag (31.07.2022, 18 Uhr MESZ, live im Ersten und bei sportschau.de) wird neben viel weiterer Prominenz - unter anderem hat sich bereits Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt - auch Männer-Bundestrainer Hansi Flick im Wembley-Stadion vor Ort sein, wie Chatzialexiou mitteilte. "Er wird kommen und uns die Daumen drücken. Der nimmt bestimmt das ein oder andere noch mal mit", sagte der 46-Jährige. Die Männer könnten durchaus Weltmeister werden, wenn sie "mit der gleichen Leidenschaft zur WM nach Katar reisen, dort so spielen und diese Defensivlust zeigen", wie die Frauen es derzeit in England tun.

Hoffnung auf Einsatz von Klara Bühl

Für das Finale hofft Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, dass sich Stürmerin Klara Bühl nach ihrer Corona-Infektion freitesten kann. "Das muss man abwarten, ob sie zurückkommen kann. Sie hat ja keine Symptome. Und wenn sie negativ ist, dann ist sie ein Thema für uns. Da gucken wir von Tag zu Tag."

Angeschlagen ausgewechselt werden musste im Halbfinale gegen Frankreich Abwehrspielerin Marina Hegering. Sie hofft aber nach eigener Aussage, am Sonntag vor fast 90.000 Fans im Wembley-Stadion wieder spielen zu können. Es wird das zweite EM-Endspiel zwischen Deutschland und England sein - das erste hatte das damalige DFB-Team 2009 im finnischen Helsinki mit 6:2 gewonnen.