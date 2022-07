Die EM-Vorrunde in Zahlen Mead trifft am besten - Österreich läuft am meisten Stand: 19.07.2022 09:06 Uhr

24 Partien sind bei der Fußball-EM in England absolviert. Eine Engländerin führt die Scorerliste an, Österreich läuft mehr als jedes andere Team - und Deutschland hat die meisten Fouls begangen. Die Vorrunde in Zahlen.

Tore, Tore, Tore

In der Vorrunde fielen insgesamt 78 Treffer. Das ergibt einen Schnitt von 3,25 Toren pro Partie und ein deutliches Plus im Vergleich zur Europameisterschaft 2017: Damals fielen in der Vorrunde lediglich 53 Treffer.

Scorer-Königin Beth Mead

Englands Offensivspielerin Beth Mead führt mit fünf Treffern die Torschützenliste an. Zudem hat sie drei Assists gesammelt - ebenfalls Bestwert. Acht Scorer-Punkte bedeuten natürlich auch Rang eins.

Laufwunder Österreich

Deutschlands Viertelfinalgegner ist das laufstärkste Team bei diesem Turnier. Team Austria legte insgesamt 344 km in seinen drei Partien zurück. Emmi Alanen aus Finnland führt die Einzelwertung mit 36,3 km an.

Sveindís Jónsdóttir auf der Überholspur

Die Isländerin, die für den VfL Wolfsburg stürmt, ist mit gemessenen 31,7 km/h bislang die schnellste Spielerin bei dieser EM. Jónsdóttirs künftige Vereinskollegin Jule Brand belegt mit 30,6 km/h Rang vier in dieser Wertung.

Immer voller Einsatz: Kosovare Asllani

Acht Fouls hat die schwedische Angreiferin begangen, wurde aber genauso oft selbst gefoult - beides Höchstwerte. In der Kategorie "begangene Fouls" teilt sie sich Rang eins mit Deutschlands "Sechserin" Lena Oberdorf.

Die meisten Fouls: Deutschland

Das DFB-Team überzeugt bislang mit gutem Fußball, aber auch kämpferisch. Dies drückt sich in der Statistik aus. 36 Mal beging Deutschland ein Foul - öfter als jedes andere Team. England (16) kam mit den wenigsten aus.