Nach Sieg gegen Spanien Torhüterin Frohms verleiht EM-Träumen Flügel Stand: 13.07.2022 13:03 Uhr

Merle Frohms entwickelt sich bei der EM immer mehr zum wichtigen Rückhalt des deutschen Teams. Auch nach dem zweiten Gruppenspiel steht hinten die Null. Gegen Spanien behielt Frohms auch in schwierigen Situationen die Nerven.

Von Florian Neuhauss (London)

Es lief die 71. Spielminute. Da setzte die Spanierin Patri ihre Teamkollegin Mariona in Szene. Die Linksaußen zog volley ab - und Frohms lenkte den Ball mit einer spektakulären Parade im Flug noch über die Latte. "Da habe ich gewusst, dass hier nichts mehr anbrennt", berichtete Mitspielerin Svenja Huth.

Wer weiß, wo Frohms heute stehen würde, wenn sie der Empfehlung früherer Trainer und auch des deutschen Torwarttrainers Michael Fuchs gefolgt wäre. In der Dokumentation "Born for this" erzählt die 27-Jährige, dass ihr mehrfach geraten wurde, sich für mehr Präsenz mehr Muskelmasse anzutrainieren. Aber Frohms hatte dabei kein gutes Gefühl. Wollte lieber bleiben, wie sie ist, bei ihrem Idealgewicht.

Im Stile eines Manuel Neuer

Und auch "unverändert" ist die eher drahtige 1,75-Meter-Frau sehr gut. Schon gegen Dänemark hatte sie mit einer Flugeinlage für Raunen im Brentford Community Stadium gesorgt und hinterher erklärt, dass in solchen Momenten Automatismen abliefen. Ein Zwischenschritt? Keine Zeit - also eine Flugeinlage!

Gegen die Spanierinnen hatte Frohms schon früh gezeigt, dass sie auch schnell auf den Beinen ist. Erst schaffte sie es, die frei vor ihr aufgetauchte Lucia Garcia noch nach außen abzudrängen, sodass die Mittelstürmerin aus spitzem Winkel neben das Tor schoss (10.). Diese Szene war Voss-Tecklenburg eine Extra-Erwähnung bei der Pressekonferenz wert. In der 60. Minute war Frohms dann im Stile von Männer-Nationalkeeper Manuel Neuer aus ihrem Tor geeilt und klärte mit einer Grätsche vor der Angreiferin.

Gegen Lucia Garcia rettete Merle Frohms mit einer waghalsigen Grätsche.

"Kann Beginn von etwas ganz Großem sein"

Und was sagte Merle Frohms zu ihrer Leistung? "Es war schön, dass ich ein Signal senden konnte: 'Falls ihr nicht alles verteidigt bekommt, bin ich auch noch zur Stelle. Ihr könnt euch auf mich verlassen'", antwortete die Keeperin.

Nach dem Comeback von Almuth Schult sprach ihr die Bundestrainerin vor der EM trotzdem klar das Vertrauen aus. Allen Kritikern an dieser Entscheidung antwortet sie mit starken Leistungen. Laute Worte sind weiter ihre Sache nicht - zumindest nicht über sich selbst. "Das kann definitiv der Beginn von etwas ganz Großem sein", jubelte Frohms nach dem zweiten Sieg. Und wenn die Torhüterin weiter so durch den Strafraum fliegt, bekommt vielleicht auch der EM-Traum Flügel.