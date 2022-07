Duell mit Belgien steht an Liefert Frankreich große Show am Nationalfeiertag ab? Stand: 14.07.2022 09:24 Uhr

Nach dem fulminanten EM-Auftakt gegen Italien treffen die Turnier-Mitfavoritinnen aus Frankreich am zweiten Spieltag auf Belgien. Die Partie könnte ein großes Fest werden - pünktlich zum Nationalfeiertag.

Gut möglich, dass die "Marseillaise" heute Abend (14.07.22) im New York Stadium von Rotherham ein wenig lauter als gewöhnlich geschmettert wird. Es ist der französische Nationalfeiertag, an dem die Nationalmannschaft der Frauen in ihrem zweiten Gruppenspiel in Süd-Yorkshire um 21 Uhr MESZ (live im Ersten und auf sportschau.de) gegen die Nachbarinnen aus Belgien antritt.

Krönung am Abend des französischen Nationalfeiertags?

Es könnte ein insgesamt großer Tag für den französischen Sport und seine Anhänger werden. Am Nachmittag wird in Alpe d'Huez zunächst eine legendäre Tour-de-France-Etappe die französischen Massen begeistern. Wie immer hoffen die Franzosen an diesem Feiertag ganz besonders auf einen einheimischen Etappensieger.

Abends könnten die französischen Fußballerinnen dem Ganzen die Krone aufsetzen. Nach dem großartigen 5:1-Auftaktsieg gegen Italien sollte es niemanden erstaunen, wenn sie auch in der Partie gegen Belgien kurzen Prozess machen.

Die Französinnen um Dreifach-Torschützin Grace Geyoro (M.) ließen Italien keine Chance.

Renard hinten gesetzt - Katoto der Star in der Offensive

Neben der 31 Jahre alten Abwehrchefin Wendie Renard, die mit Lyon in der abgelaufenen Saison im Mai ihren achten Champions-League-Titel gewann, ist Stürmerin Marie-Antoinette Katoto das Gesicht der Mannschaft. Die 23-Jährige von Paris Saint-Germain schoss acht Tore in der EM-Qualifikation.

Diani und Cascarino mit viel Tempo auf den Außenbahnen

Man hatte schon im Vorfeld erwartet, dass Katoto von den ebenfalls eminent schnellen und torgefährlichen Kadidiatou Diani, Delphine Cascarino oder Melvine Mallard unterstützt wird. Alle verfügen über eine derart große Klasse, dass sie Spiele auch einmal allein entscheiden können.

Genauso lief es auch gegen Italien: Die bärenstarken Flügelspielerinnen Diani auf rechts und Cascarino auf der linken Seite zerlegten die gegnerische Abwehr regelrecht in ihre Einzelteile. Im Sturmzentrum war es dann aber Grace Geyoro, die von den famosen Zuspielen profitierte. Die 25-jährige Mittelfeldspielerin von Paris Saint-Germain, die in der Demokratischen Republik Kongo geboren wurde, erzielte drei der fünf französischen Treffer.

Katoto glänzt als "Relais"

Die "Dreierpack"-Schützin profitierte gegen Italien von der enormen Variabilität des französischen Teams und vom mannschaftsdienlichen Spiel. Stürmerin Katoto glänzte beispielsweise vor allem als "Relais" im Aufbauspiel des Teams. Sie kam ihren Außenverteidigerinnen entgegen und leitete die Bälle geschickt auf die beiden Außen weiter. Auf dem Weg in die Sturm-Zentrale zog sie nicht selten gleich zwei italienische Abwehrspielerinnen auf sich - wodurch erst der Freiraum für die nach vorne stoßende Geyoro entstand.

Stürmerin Marie-Antoinette Katoto agiert auf dem Platz sehr mannschaftsdienlich.

Belgische Abwehr muss wohl Schwerstarbeit leisten

Das Tempo und die technischen Fähigkeiten der französischen Offensivabteilung dürften den belgischen Abwehrspielerinnen durchaus Angstschweiß ins Gesicht treiben. Wie soll man diesem rauschenden D-Zug Paroli bieten?

Zum Auftakt schaffte Belgien in einem eher niveauarmen Spiel gerade einmal ein 1:1 gegen Island. Selbst die isländischen Stürmerinnen konnten dabei die belgische Abwehr ein ums andere Mal aushebeln.

"Massive Defensive mit enormer taktischer Disziplin" - das wird zweifellos das Motto Belgiens für das Frankreich-Spiel sein. Man wird versuchen, so gut wie möglich Beton anzumischen, die Räume für die französischen Asse klein zu halten. Gelingt das nicht, könnte es ein böses Erwachen geben - ausgerechnet am französischen Nationalfeiertag.