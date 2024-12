UEFA Frauen-EM 2025 DFB-Team trifft auf Polen, Dänemark und Schweden Stand: 16.12.2024 18:55 Uhr

Die Gegnerinnen der deutschen Nationalmannschaft bei der Frauen-EM 2025 in der Schweiz stehen fest. Das DFB-Team trifft auf Polen, Dänemark und Schweden.

Die Gegnerinnen der deutschen Nationalmannschaft bei der Frauen-EM 2025 stehen fest. Das Team von Coach Christian Wück trifft in der Gruppe C auf Polen, Dänemark und Schweden. Dies ergab am Montag die Auslosung im Swiss Convention Centre in Lausanne. Der genaue Spielplan soll von der UEFA zeitnah veröffentlicht werden.

Das sind die Gruppen

Bei der EM wird es vier Gruppen mit je vier Teams geben. Das Turnier ist über die gesamte Schweiz verteilt.

Gruppe A: Schweiz, Norwegen, Island, Finnland

Gruppe B: Spanien, Portugal, Belgien, Italien

Gruppe C: Deutschland, Polen, Dänemark, Schweden

Gruppe D: Frankreich, England, Wales, Niederlande

Wie läuft der Modus?

Die jeweils beiden besten Teams erreichen das Viertelfinale, von wo es bis ins Endspiel weitergeht.

Maddli, das EM-Maskottchen

Welche Stadien sind dabei?

Die EM wird an acht Spielorten ausgetragen (alle Kapazitäten laut UEFA):

Basel: St. Jakob-Park (35.689 Plätze)

St. Jakob-Park (35.689 Plätze) Bern: Stadion Wankdorf (32.997 Plätze)

Stadion Wankdorf (32.997 Plätze) Genf: Stade de Genève (30.950 Plätze)

Stade de Genève (30.950 Plätze) Zürich: Stadion Letzigrund (24.186 Plätze)

Stadion Letzigrund (24.186 Plätze) St. Gallen: Arena St. Gallen (18.251 Plätze)

Arena St. Gallen (18.251 Plätze) Luzern: Allmend Stadion (16.496 Plätze)

Allmend Stadion (16.496 Plätze) Thun: Arena Thun (10.187 Plätze)

Arena Thun (10.187 Plätze) Sion: Stade de Tourbillon (9.570 Plätze)

Sowohl das Eröffnungspiel Schweiz gegen Norwegen als auch das Finale finden im St.-Jakob-Park in Basel statt.

Der St. Jakob-Park in Basel

Welche Prämien gibt es?

In der Gruppenphase gibt es für ein Remis 50.000 Euro und für einen Sieg 100.000 Euro. Für das Erreichen jeder weiteren Runde gibt es diese Prämien:

Prämien EM 2025 Runde Betrag Startprämie 1.800.000 Viertelfinale 550.000 Halbfinale 700.000 Finale (Verlierer) 850.000 Finale (Sieger) 1.750.000

Die Siegerinnen können als im besten Fall 5,1 Millionen Euro einspielen. Insgesamt werden laut UEFA 41 Millionen Euro ausgeschüttet, was mehr als doppelt soviel wie bei der EM 2022 ist. Damals wurden 16 Millionen Euro an die Teams ausgezahlt.

Die Verbände werden von der UEFA dazu verpflichtet, zwischen 30 und 40 Prozent der eingespielten Prämien an die Spielerinnen weiterzugeben. Ab der K.o.-Runde sollen es mindestens 35 Prozent sein.

Wann findet die EM genau statt?

Das Eröffnungsspiel ist für den 2. Juli in Basel vorgesehen. Im selben Stadion findet das Endspiel am 27. Juli statt.

Welche Probleme gibt es?

Erstmals könnte ein großes Männerturnier die Frauen-EM Aufmerksamkeit kosten. Die neue Klub-WM der Männer von der FIFA wird mit 32 Teams ausgetragen. Damit ist erstmals auch der Sommer eines ungeraden Jahres von einem Männerturnier belegt.

Teams wie Real Madrid, Bayern München oder Manchester City spielen dann in Konkurrenz zur Frauen-EM. Die Klub-WM der Männer ist erst am 15. Juli beendet - also nach dem Ende der Gruppenphase bei der EM.

Wo findet die nächste EM statt?

Das ist noch nicht entschieden. Der DFB bewirbt sich um das Turnier 2029, hat aber viel Konkurrenz. Italien, Portugal, Polen sowie Dänemark und Schweden in einer gemeinsamen Bewerbung wollen ebenfalls das Turnier.

Die an der Ausrichtung interessierten Verbände müssen bei der UEFA ihre vorläufigen Bewerbungsunterlagen bis zum 12. März 2025 einreichen, am 28. August 2025 endet die Frist für den Eingang rechtlicher Dokumente und zusätzlicher Unterlagen. Der Ausrichter soll im Dezember 2025 durch das UEFA-Exekutivkomitee bekannt gegeben werden.

17 deutsche Städte sind laut DFB beim Auswahlverfahren angemeldet, bei einem möglichen Turnier in Deutschland Spiele auszurichten:

Berlin

Bremen

Dortmund

Düsseldorf

Essen

Frankfurt

Freiburg

Gelsenkirchen

Hamburg (Volksparkstadion)

Hannover

Köln

Leipzig

Mainz

München

Rostock

Stuttgart

Wolfsburg

Um die WM 2027 hatte sich der DFB gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien vergeblich beworben, Brasilien gewann die Abstimmung im FIFA-Kongress.

Wer qualifizierte sich direkt?

16 Teams spielen mit, neun davon qualifizierten sich direkt: Neben den Gastgeberinnen aus der Schweiz waren das Titelverteidiger England, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Niederlande, Spanien und Deutschland.

Österreich scheiterte in den Playoffs

In sieben Playoff-Begegnungen wurde das Teilnehmerfeld komplettiert. Darin scheiterte die mit vielen Bundesligaspielerinnen besetzte Mannschaft von Österreich an Polen. Außerden setzten sich Schweden, Belgien, Norwegen, Wales, Finnland und Portugal durch.