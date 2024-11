EM der Frauen 2025 Auslosung am 16. Dezember Stand: 29.11.2024 22:43 Uhr

Die Fußball-EM der Frauen 2025 findet in der Schweiz statt - in Lausanne wird am 16. Dezember die Gruppenphase ausgelost.

Um 18 Uhr werden im Swiss Convention Centre die Lose gezogen.

Wer ist schon qualifiziert?

16 Teams spielen mit, neun davon sind schon bekannt: Neben den Gastgeberinnen aus der Schweiz haben Titelverteidiger England, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Niederlande, Spanien und Deutschland die direkte Qualifikation geschafft.

Wer kann es noch schaffen?

In sieben Playoff-Begegnungen werden noch sieben Teams gesucht, am Dienstag ist Teilnehmerfeld komplett:

Playoffs EM 2025 Begegung Hin Rück Serbien - Schweden 0:2 3.12. Polen - Österreich 1:0 3.12. Ukraine - Belgien 0:2 3.12. Nordirland - Norwegen 0:4 3.12. Wales - Irland 1:1 3.12. Schottland - Finnland 0:0 3.12. Portugal - Tschechien 1:1 3.12.

Wie sehen die Lostöpfe aus?

Die Setzliste wurde anhand der Ligaphase der EM-Qualifikation erstellt, Deutschland hat seinen Platz in Topf 1 sicher, was auch für die Gastgeberinnen aus der Schweiz gilt.

Lostopf 1: Schweiz, Spanien, Deutschland, Frankreich

Schweiz, Spanien, Deutschland, Frankreich Lostopf 2: Italien, Island, Dänemark, England

Italien, Island, Dänemark, England Lostopf 3: Niederlande und drei Playoff-Sieger

Niederlande und drei Playoff-Sieger Lostopf 4: vier weitere Playoff-Sieger

Maddli, das EM-Maskottchen

Wie läuft der Modus?

Es gibt vier Gruppen mit je vier Teams. Die jeweils beiden besten Teams erreichen das Viertelfinale, von wo es bis ins Endspiel weiter geht.

Wann findet die EM genau statt?

Das Eröffnungsspiel unter Beteiligung der Schweiz ist für den 2. Juli in Basel vorgesehen. Im selben Stadion findet das Endspiel am 27. Juli statt.

Welche Probleme gibt es?

Erstmals könnte ein großes Männerturnier die Frauen-EM Aufmerksamkeit kosten. Die neue Klub-WM der Männer von der FIFA wird mit 32 Teams ausgetragen. Damit ist erstmals auch der Sommer eines ungeraden Jahres von einem Männerturnier belegt.

Teams wie Real Madrid, Bayern München oder Manchester City spielen dann in Konkurrenz zur Frauen-EM. Die Klub-WM der Männer ist erst am 15. Juli beendet - also nach dem Ende der Gruppenphase bei der EM.