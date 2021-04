Audio: Kohfeldt über das Gegentor: Bewerbung zum "Kacktor der Woche"

Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat kaum was auszusetzen am Bremer Spiel und steht am Ende trotzdem mit leeren Händen da - allein die Chancenauswertung erkennt Kohfeldt als Manko. | audio