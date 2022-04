Den entscheidenden Treffer beim 5:4 (1:1, 0:0)-Sieg Potsdams nach Elfmeterschießen gegen Bayer Leverkusen erzielte Sara Agrez. Zuvor hatte Dina Blagojević in der 66. Minute per Foulelfmeter für Bayer getroffen, Isabel Kerschowski per Handelfmeter (83.) für den Ausgleich gesorgt. Die Verlängerung war ereignislos geblieben.

Im zu Spielbeginn noch sonnendurchfluteten Ulrich-Haberland-Stadion in Leverkusen freute sich eine gute Kulisse auf einen Pokalknaller. Schließlich ging es für beide, die in der Bundesliga im Mittelfeld platziert sind, um das Highlight Pokalfinale in Köln. Dort warten am 28. Mai die Frauen des VfL Wolfsburg, die im anderen Halbfinale die Fußballerinnen von Bayern München ausgeschaltet hatten (3:1).