Fußball DFB-Pokal der Frauen - Start ohne Erstligisten Stand: 16.08.2022 07:21 Uhr

Der DFB-Pokal der Frauen startet am Wochende - auch wenn die großen Favoritinnen erst später einsteigen.

Welche Teams mitspielen

48 Teams haben sich insgesamt qualifiziert, aber nicht alle spielen von Beginn an mit. Nur 32 Klubs sind in der 1. Runde dabei, alle Bundesliga-Klubs der Vorsaison sowie die vier besten Vereine der 2. Bundesliga haben ein Freilos. Diese 16 Klubs treffen in der 2. Runde des Wettbewerbs auf die erfolgreichen Klubs der 1. Runde.

In der 1. und 2. Runde werden die Klubs bei den Auslosungen in jeweils zwei gleich große, nach regionalen Gesichtspunkten zusammengestellte Gruppen aufgeteilt. So werden lange Reisen vermieden. Ab dem Achtelfinale entfällt dieses Vorgehen. Die Auslosung der 1. Runde vorgenommen hatte Ende Mai Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen und Mädchenfußball.

1. Runde DFB Pokal Gruppe Nord Termin Heim Gast Sa., 13 Uhr ATS Buntentor (RL) Hamburger SV (RL) So., 11 Uhr Rostocker FC (RL) FSV Gütersloh (2. BL) So., 13 Uhr Magdeburger FFC (RL) SpVg Berghofen (RL) So., 14 Uhr Türkiyemspor Berlin (RL) Eimsbütteler TV (RL) So., 14 Uhr VfL Jesteburg (RL) Henstedt-Ulzburg (RL) So., 14 Uhr Stahl Brandenburg (4) Viktoria Berlin (RL) So., 15 Uhr VfR Warbeyen (RL) Bor. Bocholt (RL) Mo., 18 Uhr Holstein Kiel (RL) VfL Bochum (RL)

* 2. BL = 2. Bundesliga, RL = Regionalliga, 4 = viertklassige Verbands-/Landesligen

1. Runde DFB Pokal Gruppe Süd Termin Heim Gast Sa., 15 Uhr Saalfeld Titans (4) Karlsruher SC (RL) So., 11 Uhr SV Weinberg (RL) SC Bad Neuenahr (RL) So., 11 Uhr Fortuna Köln (RL) Chemnitzer FC (4) So., 11 Uhr 1. FC Riegelsberg (RL) 1. FC Nürnberg (2. BL) So., 13 Uhr Jahn Calden (RL) Alemannia Zähringen (4) So., 14 Uhr SV Elversberg (RL) 1. FFC Niederkirchen (RL) So., 14 Uhr 1. FC Saarbrücken (RL) SV Hegnach (RL) So., 15 Uhr Wacker München (RL) FC Ingolstadt (2. BL)

Grundsätzlich teilnahmeberechtigt sind alle Teams der Bundesliga und 2. Bundesliga der Vorsaison, sowie die 21 Landespokalsieger, die Aufsteiger in die 2. Bundesliga und die Meister der fünf Regionalligen. Zweite Mannschaften sind nicht zugelassen.

Wer die Favoritinnen sind

Die drei Zweitligisten FSV Gütersloh, 1. FC Nürnberg und FC Ingolstadt haben auf dem Papier die besten Aussichten, die 2. Runde zu erreichen. Alle drei spielen gegen dritt- oder viertklassige Teams.

Im weiteren Verlauf ist der VfL Wolfsburg der fast schon übliche Topfavorit. Acht Mal in Folge holten die "Wölfinnen" den Pokal. Die bislang letzten Pokalsiegerinnen vor dem VfL Wolfsburg waren 2014 die Frauen des 1. FFC Frankfurt - der mittlerweile als Frauenabteilung in den Klub Eintracht Frankfurt übergegangen ist. Frankfurt dürfte neben den Vizemeisterinnen von Bayern München die stärkste Konkurrenz für Wolfsburg darstellen.

Die Spielerinnen des VfL Wolfsburg feiern den DFB-Pokalsieg im Mai 2022.

Wer die größten Außenseiterinnen sind

Unter der Bundesliga und der 2. Bundesliga befinden sich im deutschen Ligasystem fünf Staffeln der drittklassigen Regionalliga (Nord, Nordost, West, Südwest, Süd).

Vier Teams aber kommen sogar aus der Viertklassigkeit in den Wettbewerb. Der Rostocker FC 1895 (Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern), die Saalfeld Titans (Verbandsliga Thüringen), TSV Alemannia Freiburg-Zähringen (Verbandsliga Südwest) und der Chemnitzer FC (Landesliga Sachsen) sind formell die unwahrscheinlichsten Gewinnerinnen.

Im Pokal der Frauen gab es schon einige Überraschungen: Grün-Weiß Brauweiler besiegte als Klub aus der damals zweitklassigen Regionalliga 1991 vier Bundesligisten und gewann auch das Finale gegen den Meister TSV Siegen mit (1:0). 1999 spielte sich Zweitligist Hertha Zehlendorf bis ins Halbfinale vor.

Die Spielerinnen von Grün-Weiß Brauweiler feiern den DFB-Pokalsieg 1991 im Berliner Olympiastadion.

Wann gespielt wird

Nach der 1. Runde geht es im September weiter, das Achtelfinale wird Ende November ausgetragen. Das Endspiel findet zum 13. Mal in Köln statt.

1. Runde: 20. bis 22. August 2022

2. Runde: 10. bis 12. September 2022

Achtelfinale: 19. bis 21. November 2022

Viertelfinale: 28. Februar/1. März 2023

Halbfinale: 15./16. April 2023

Endspiel: 18. Mai 2023 in Köln

Das Finale wird bis mindestens 2025 in Köln bleiben, der DFB und Stadt Köln verlängerten den Vertrag Ende Juli um drei weitere Jahre. "Der Standort Köln ist optimal für die Austragung unseres DFB-Pokalfinales der Frauen. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Weg weitergehen" , sagte DFB-Vizepräsidentin Mammitzsch.

Was beim Heimrecht zu beachten ist

Es gibt eine besondere Regel im Pokal der Frauen. Bis einschließlich Viertelfinale hat immer der klassentiefere Klub Heimrecht. Ausnahme sind Spiele zwischen zwei Klubs unterhalb der 2. Bundesliga, dort hat immer das zuerst gezogene Team Heimrecht.

Bei den Männern ist ein solches Vorgehen oft gefordert worden, wenn die Auslosung beispielsweise ein Heimspiel für Bayern München gegen einen Zweitligisten ergab - bislang vergeblich.