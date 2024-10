Frauen-Bundesliga, 7. Spieltag Wolfsburg gibt sich bei SGS Essen keine Blöße Stand: 20.10.2024 16:02 Uhr

In der Frauen-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg einen Pflichtsieg gegen die SGS Essen eingefahren. In Essen-Schönebeck siegten die Wolfsburgerinnen am Sonntag mit 2:0 (1:0).

Zwei Sommer-Zugänge tüteten den Sieg für Wolfsburg ein: Mittelfeldspielerin Janina Minge (25.) köpfte den VfL in Führung, Angreiferin Lineth Beerensteyn (72.) machte dann später den Deckel für die dominanten "Wölfinnen" drauf.

Es war ein verdienter Erfolg für Wolfsburgs Star-Ensemble. Der VfL hatte 71 Prozent Ballbesitz und ließ in der Abwehr kaum etwas zu, Essen brachte lediglich zwei Torschüsse zustande - Wolfsburg hingegen 21. Ein bisschen Glück hatte der VfL zumindest in Hälfte eins aber auch: Ramona Maier versprang in der 12. Minute frei vor dem Tor der Ball.

Wolfsburg hat durch die drei Punkte nun 16 Zähler auf dem Konto und rückt vorübergehend vor auf Platz zwei - Bayern München kann am Sonntagabend (18.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen noch nachziehen. Die SGS Essen verbleibt auf Rang neun mit sieben Zählern.

Bremen schockt Frankfurt im eigenen Stadion

Unterdessen sorgte Werder Bremen am Samstag für eine Überraschung und entführte drei Punkte aus Frankfurt. Die Bremerinnen gewannen bei der bis dahin ungeschlagenen Eintracht mit 1:0 (0:0).

Stürmerin Sophie Weidauer (75.) sorgte mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel für die Entscheidung zugunsten des Underdogs. Bremen kletterte mit acht Punkten zunächst auf den achten Tabellenrang.

Die Spitzenreiterinnen mit der torgefährlichsten Offensive der Liga taten sich erstaunlich schwer gegen die kompakten Gäste. Zudem gelang Werder-Torhüterin Livia Peng mit mehreren Paraden ein starker Auftritt, Nationalspielerin Nicole Anyomi traf nach der Pause (57.) die Querlatte, Geraldine Reuteler (62.) scheiterte kurz danach am Pfosten.

Potsdam geht in Hoffenheim unter

Unterdessen setzte es für Turbine Potsdam bei der TSG Hoffenheim zum Auftakt des 7. Spieltags ein 0:6 (0:3). Das Team von Trainer Kurt Russ verlor auch sein siebtes Saisonspiel und bleibt Tabellenletzter. Die Brandenburgerinnen haben nun schon 28 Gegentreffer kassiert und sind früh in der Saison stark abstiegsbedroht. Ein Heimsieg am kommenden Spieltag gegen die Mitaufsteigerinnen aus Jena ist Pflicht.

In der ersten Halbzeit sah es vor 578 Zuschauern nicht gut für die Turbinen aus. Ereleta Memeti (21.), Gia Corley (34.) und Melissa Kössler (36.) nutzten drei von fünf klaren Chancen zum verdienten 3:0. Von den Gästen sah man nur in der Anfangsphase eine gute Verteidigung. Im Spielverlauf erledigte sich auch das, weil nach vorn nichts ging und man sich in Einzelaktionen aufrieb.

Turbine ohne Chancen

Eine Chance war nicht zu verzeichnen. Wer gehofft hatte, nach der Pause würde es etwas besser, sah sich getäuscht. Die Gastgeberinnen spielten vor den Augen von Bundestrainer Christian Wück weiter auf das Tor von Vanessa Fischer, der es die Brandenburgerinnen zu verdanken hatten, dass es nicht zweistellig wurde. Dennoch gab es durch Julia Hickelsberger (63.), Kössler (64.) und Corley (67.) noch drei Gegentore innerhalb von vier Minuten.