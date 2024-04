Frauen-Bundesliga Wolfsburg dreht in Duisburg spät auf, Köln jubelt Stand: 21.04.2024 20:41 Uhr

Der VfL Wolfsburg hat sich in der Frauen-Bundesliga gegen Duisburg trotz haushoher Favoritenrolle am Sonntag (21.04.2024) lange schwer getan, siegte aber letztlich deutlich.

Das Team von Trainer Tommy Stroot gewann bei den weiterhin sieglosen "Zebras", deren Abstieg wenige Stunden vor Abstieg besiegelt worden war, mit 4:1 (0:0) und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München zumindest vorübergehend auf vier Punkte.

Alexandra Popp (71. Minute) bei ihrem Comeback nach Knieverletzung, Dominique Janssen (85.), Vivien Endemann (88.) und Ewa Pajor (89.) drehten die Partie für die "Wölfinnen", die bei drei ausstehenden Spieltagen aber auf ein kleines Wunder hoffen müssen, um die erneute Meisterschaft der Münchnerinnen zu verhindern. Der FC Bayern ist am Montag im Rahmen des 19. Spieltags noch gegen Werder Bremen gefordert. Natalie Rose Muth (64.) hatte die Duisburgerinnen mit der Führung zwischenzeitlich auf ihren ersten Saisonsieg hoffen lassen.

Köln feiert Sieg im Abstiegskampf

Dem 1. FC Köln gelang ein enorm wichtiger 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SC Freiburg. Dadurch beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze drei Spieltage vor Schluss sechs Punkte.

Selina Cerci war dabei die Kölner Heldin des Tages. In der 47. Minute brachte die erst zur zweiten Halbzeit eingewechselte 23-Jährige ihr Team zunächst in Führung, in der 84. Minute machte sie ihren Joker-Doppelpack perfekt, als sie mit einem Flachschuss aus neun Metern für die Entscheidung sorgte. Die FC-Frauen brauchen damit nur noch einen Sieg aus den letzten drei Spielen, um unabhängig von der Konkurrenz auch in der nächsten Saison in der Bundesliga zu spielen.

Durch den Erfolg des 1. FC Köln gegen den SC Freiburg kann Duisburg die letzten beiden Tabellenplätze nicht mehr verlassen. Wie es in Duisburg weitergeht, ist offen. Cheftrainer Thomas Gerstner hat seinen Abschied zum Saisonende angekündigt.

Frankfurt auf Champions-League-Kurs

Bereits am Samstag hatten die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt die Steilvorlage der TSG Hoffenheim im Rennen um den dritten und letzten Champions-League-Platz eiskalt genutzt. Durch das 4:1 (3:1) gegen den 1. FC Nürnberg zog das Team von Trainer Niko Arnautis vor dem direkten Duell der Europacup-Aspiranten am kommenden Samstag (27.04.2024, 14.00 Uhr) an den Kraichgauerinnen vorbei.

Hoffenheim patzt gegen Essen

Wenige Stunden vor dem Frankfurter Erfolg hatte Hoffenheim überraschend gepatzt. Beim 1:2 (0:0) bei der SGS Essen gab das Team von Trainer Stephan Lerch in einer dramatischen Schlussphase wichtige Punkte leichtfertig aus der Hand. Der Vorsprung der Frankfurterinnen beträgt nun einen Zähler.

Die SGE, die am vergangenen Spieltag bei Bayer Leverkusen (0:2) verloren hatte, ließ nach dem frühen Schock durch den Treffer von Nürnbergs Selma Sol Magnusdottir (1.) nichts anbrennen. Die Nationalspielerinnen Sara Doorsoun (5.) und Nicole Anyomi (31./43.) sorgten bereits zur Pause für eine komfortable Führung, im zweiten Durchgang legte Angreiferin Lara Prasnikar (64.) nach.

Hoffenheim ging zwar durch ein Eigentor von Essens Laura Pucks (77.) in Führung, Beke Sterner (88.) und Natasha Kowalski (90., Foulelfmeter) drehten die Partie jedoch mit einem späten Doppelschlag. Die TSG wartet seit drei Spielen auf einen Sieg.

Leipzig mit viertem Heimsieg nacheinander

Mit dem vierten Heimsieg nacheinander machte Aufsteiger Leipzig den Klassenverbleib fast perfekt. Gegen Leverkusen reichte am Freitag beim 1:0 ein genialer Moment von Mimmi Larsson.

Die Schwedin erzielte vor 1.042 Zuschauern in der 83. Minuten den entscheidenden Treffer. Das Team von Trainer Saban Uzun, dessen Vertrag in Leipzig nicht verlängert wurde und nach der Saison endet, hat als Tabellenneunter nun einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsplätze.