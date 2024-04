WDR-Sport Duisburg mit ehrbarer Leistung bei Pleite gegen Bayern-Stars Stand: 14.04.2024 20:25 Uhr

Ganz kurz war sie da, die Duisburger Hoffnung auf eine Überraschung. Aber letzten Endes hat der in der Frauen-Bundesliga letztplatzierte MSV gegen Spitzenreiter Bayern München doch nicht mithalten können.

Am Sonntag (14.04.2024) unterlagen die Duisburgerinnen dem FCB zu Hause mit 1:5 (1:0). Dabei hielt der MSV in Hälfte eins energisch dagegen, ging sogar überraschend durch Taryn Ries (42.) in Führung. Doch Bayerns Star-Ensemble war dann doch zu stark für das mit vier Punkten abgeschlagene Tabellenschlusslicht: Giulia Gwinn (50.), Georgia Stanway (53.), Magdalena Eriksson (63.), Jovana Damnjanovic (87.) und Sydney Lohmann (89.) drehten das Spiel.

Mahmutovic hält MSV anfangs im Spiel

Die Startphase der Partie rückte vor allem die Torhüterin des MSV Duisburg in den Blickpunkt: Ena Mahmutovic. Zwar starteten ihre Teamkolleginnen ambitioniert, sie verbuchten auch den ersten Torabschluss der Partie durch Johanna Halverkamps (4.) Abschluss im Strafraum. Aber Mahmutovic hielt Duisburg mit starken Paraden im Spiel, so parierte sie zweimal gegen Stanway (7., 11.).

Und ein wenig im Glück war Duisburg auch. Denn Lea Schüller per Kopf und auch Linda Dallmann im Nachschuss trafen jeweils nur den Pfosten (15.). Die Bayern-Stars hatten das Geschehen spielerisch voll im Griff, doch der MSV warf sich rein und verteidigte aufopferungsvoll.

Ries schockt Bayern München vor der Pause

Schon das Halten des 0:0 war also als Erfolg zu verbuchen - um so überraschender war dann, dass das abgeschlagene Tabellenschlusslicht sogar in Führung ging. Ries hob den Ball von der Strafraumgrenze vor das bayrische Tor, Maria Luisa Grohs verschätzte sich und die Kugel senkte sich ins Netz.

FCB dreht Partie in nur drei Minuten

Dementsprechend kamen die Münchenerinnen mit ordentlich Schaum vor dem Mund aus der Kabine und drängten direkt auf die Korrektur des Ergebnisses. Das gelang auch schnell, genauer gesagt: innerhalb von nur drei Minuten. Erst wurde Gwinn mustergültig von Schüller bedient und glich aus, kurz darauf drehte Stanway nach Vorlage von Pernille Harder die Parie.

Danach wehrte sich der MSV nach Kräften, hatte jedoch den Stars den FC Bayern nichts mehr entgegenzusetzen. Schüller traf noch den Pfosten (57.), Magdalena Eriksson (63.) traf zum 3:1 nach einer Freistoßflanke. Schüller wurde noch ein Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt (66.).

Damnjanovic und Lohmann legten dann aber doch noch kurz vor dem Schlusspfiff die FCB-Tore vier und fünf obendrauf.

Nächster Top-Gegner für MSV Duisburg

Es geht am 19. Spieltag für den MSV Duisburg direkt weiter mit einem Spiel gegen einen Top-Klub. Dann empfangen die Duisburger Fußballerinnen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 18.30 Uhr).