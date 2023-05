Frauen-Bundesliga FC Bayern legt mit Sieg gegen Hoffenheim vor Stand: 12.05.2023 21:19 Uhr

Der FC Bayern München hat in der Frauen-Bundesliga das erste von zwei Top-Duellen am 20. Spieltag gegen 1899 Hoffenheim für sich entschieden.

Der Tabellenführer gewann am Freitagabend (12.05.2023) mit 1:0 gegen die viertplatzierte TSG Hoffenheim und hat vorerst wieder vier Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg auf Platz zwei. Die "Wölfinnen" können am Sonntag (13.00 Uhr) bei Eintracht Frankfurt nachziehen.

Schüller mit dem Siegtor am Bayern-Campus

Die Partie am Bayern-Campus in München entschied ein Kopfballtor von Nationalstürmerin Lea Schüller (26.), die nach einem Eckstoß der Bayern freistehend ins lange Eck einköpfte. Es war bereits der zwölfte Saisontreffer für Deutschlands Fußballerin des Jahres 2022. An der Spitze der Torjägerinnen steht Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp mit 15 Treffern.

Hoffenheim musste durch die Niederlage im Fernduell mit Eintracht Frankfurt einen Rückschlag im Kampf um Platz drei und die Champions League-Qualifikation einstecken. Die Eintracht, aktuell auf dem dritten Rang, könnte den Vorsprung auf Hoffenheim mit einem Sieg gegen Wolfsburg auf bis zu sechs Punkte vergrößern, die Eintracht hofft dabei auf eine Rekordkulisse von mehr als 20.000 Fans.