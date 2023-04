Frauen-Bundesliga Hoffenheim siegt spät in Leverkusen Stand: 21.04.2023 21:15 Uhr

Die TSG Hoffenheim siegt durch ein spätes Tor in Leverkusen und legt im Fernduell um die Champions-League-Plätze vor.

Das Tor des Tages für die Gäste erzielte Jana Feldkamp (84. Minute) per Elfmeter. In einer über weite Strecken enttäuschenden Partie hatte Leverkusens Juliane Wirtz die große Ausgleichschance in der Nachspielzeit, traf aber nur die Latte des Gästetores.

Für die Gäste war es der siebte Sieg in Serie. Die einzige Pflichtspielniederlage 2023 gab es im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Bayern München.

Durch den Erfolg eroberte Hoffenheim zumindest vorübergehend den dritten Tabellenplatz, Eintracht Frankfurt (beide 38 Punkte) könnte aber bereits mit einem Unentschieden beim 1. FC Köln (Sonntag, 13 Uhr) wieder vorbeiziehen.

Bereits 32.500 Tickets sind für das Spiel der Frankfurterinnen in Köln verkauft worden, das bedeutet einen Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga.

Wolfsburg legt vor im Titelkampf

Bereits am Mittwoch hatte der VfL Wolfsburg mit einem 3:0 (1:0)-Sieg beim MSV Duisburg im Kampf um die Meisterschaft vorgelegt.