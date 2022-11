Vorschau Frauen-Bundesliga Hoffenheim und Bayer im Nachbarschaftsduell Stand: 03.11.2022 19:09 Uhr

Den 7. Spieltag in der Frauen-Bundesliga beginnen die Tabellennachbarn TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen am Freitag (4. November 2022).

Von Nina Probst

Bevor es in die Länderspielpause geht - Deutschland trifft zweimal auf die USA - könnten am siebten Spieltag in der Frauen-Bundesliga die Tabelle nochmal kräftig durcheinander gewirbelt werden. Im oberen Drittel finden zwei Nachbarschaftsduelle statt: Hoffenheim empfängt Leverkusen, Freiburg den FC Bayern. Und am Tabellenende treffen mit Potsdam und Essen zwei Abstiegskandidaten aufeinander.

TSG Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen (Freitag, 04.11.2022, 19:15 Uhr)

Nach dem 6:0-Sieg gegen Essen geht Bayer 04 Leverkusen mit Selbstvertrauen und viel Energie in das Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Dabei wünscht sich Trainer Robert de Pauw die selbe Effektivität und Aggressivität wie gegen Essen. Er kennt die Stärken und Schwächen der Gegnerinnen.

Leverkusens Trainer Robert de Pauw "Hoffenheim ist sehr dynamisch und variabel, wir müssen dafür sorgen, dass wir in der Verteidigung richtig stehen und Druck auf den Gegner bekommen. Allerdings sind sie anfällig im Umschaltspiel bei gegnerischen Kontern."

Die Bilanz gegen Leverkusen ist aus Hoffenheimer Sicht positiv: Aus 22 Bundesliga-Duellen holte die TSG 16 Siege und verlor nur dreimal. In der Tabelle sind beide Teams derzeit Nachbarn: Hoffenheim steht auf Rang fünf nur einen Punkt vor Leverkusen. "Anhand der Spielanlage und der Statik im Spiel sieht man, dass die Werkself-Frauen im Sommer einen neuen Trainer bekommen haben. Sie versuchen immer spielerische Lösungen zu finden und haben viele gute Einzelspielerinnen in ihren Reihen, die Qualitäten im Eins-gegen-Eins mitbringen" , analysiert TSG-Trainer Gabor Gallai die Gegnerinnen vorab. Das Leverkusener Kombinationsspiel will er besonders im Auge behalten.

SC Freiburg – Bayern München (Samstag, 05.11.2022, 13:00 Uhr)

Am Samstag empfängt der SC Freiburg den FC Bayern München zum zweiten Nachbarschaftsduell an diesem Spieltag. München rangiert auf Platz drei, Freiburg mit einem Punkt dahinter auf Platz vier. Aus Bayern kamen in dieser Woche Jubelrufe: Lea Schüller hat ihren Vertrag bis 2026 verlängert. Seit ihrem Wechsel von der SGS Essen kommt sie in 74 Spielen auf 53 Tore. Vor der kopfallstarken Stürmerin werden sich am Samstag auch die Freiburgerinnen in Acht nehmen müssen. Denn Schüller hat schon angekündigt, dass sie wieder Torschützenkönigin werden will.

Lea Schüller hat bis 2026 beim FC Byern München verlängert.

Die Treffer der Münchnerin will SC-Torhüterin Rafaela Borggräfe verhindern. Sie hat allerdings bislang schon zwölf Tore kassiert. Gegen Bayern München ist sie daher erst recht motiviert. "Das wird eine wichtige Standortbestimmung für uns. Ich freue mich auf das Duell, weil es unter ganz anderen Voraussetzungen stattfindet, als wenn wir als Sechster, Siebter oder Achter gegen die Bayern antreten."

VfL Wolfsburg – MSV Duisburg (Sonntag, 06.11.2022, 13:00 Uhr)

Mit einem kleinen Polster von vier Punkten führt der VfL Wolfsburg nach wie vor die Tabelle an. Zu Besuch sind dort am Sonntagmittag die Zebras vom MSV Duisburg, die in der vergangenen Woche ihren ersten Heimsieg feiern durften. Als Aufsteigerinnen haben sie sich mittlerweile solide im Mittelfeld platziert und bewiesen, dass sie in der Bundesliga angekommen sind. Beim VfL Wolfsburg dürfte es der MSV aber trotzdem schwer haben.

SGS Essen – Turbine Potsdam (Sonntag, 06.11.2022, 13:00 Uhr)

Wieder einmal hat Turbine Potsdam für Schlagzeilen gesorgt, weil sie das Personalkarussell immer weiterdreht. Anfang der Woche wurde bekannt, dass Trainer Sebastian Middeke gehen muss. Potsdam rangiert mit lediglich einem Punkt am Tabellenende. Bis zur Winterpause soll es für den Trainings- und Spielbetrieb eine Interimslösung geben.

Frauenfußball-Traditionsverein in der Krise Turbine in Turbulenzen Turbine Potsdam befindet sich derzeit in einer Talfahrt. Vor allem in der Führungsebene kehrte seit dem Umbruch im Sommer keine Ruhe ein und nun musste nach nur vier Monaten auch der neue Trainer gehen. Der Klub steht vor großen Herausforderungen.

Keine guten Voraussetzungen, um im so wichtigen Spiel um den Klassenerhalt bei der SGS Essen gute Leistung zu zeigen. Die SGS hat ebenfalls erst drei Punkte geholt und braucht ebenfalls dringend ein Erfolgserlebnis. Doch dafür muss mehr Konstanz ins Spiel der SGS. Für Trainer Markus Högner ist ein Sieg gegen Potsdam Pflicht: "Wir müssen und wir werden von der ersten Sekunde an agieren. Potsdam soll nur reagieren."

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln (Sonntag, 06.11.2022, 16:00 Uhr)

Köln hat gegen Duisburg am vergangenen Spieltag die Punkte verschenkt und seine Chancen nicht reingemacht. Gegen die Eintracht aus Frankfurt, die hinter Wolfsburg auf Rang zwei der Tabelle lauert, dürfte das erst recht schwierig werden. Ungeschlagen, wenn auch zuletzt mit einem Unentschieden, will Frankfurt die Weste sauber halten und an der Spitze dranbleiben.

Ganz oben eingenistet Ganz oben eingenistet: Eintracht Frankfurt Frauen bestehen Reifeprüfung Der Sieg der Eintracht Frankfurt Frauen war zwar verdient, aber dennoch knapp. Trainer Niko Arnautis erkannte nach dem Erfolg gegen den MSV Duisburg eine Weiterentwicklung der Mannschaft.

Der 1. FC Köln soll dabei aber nicht unterschätzt werden. Abwehrspielerin Sophia Kleinherne spricht von dem Team, das mit einer guten Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten nach Frankfurt reist, von einer Wundertüte. „Sie haben eine sehr gute Präsenz auf dem Platz, stehen hinten gut, sind aber auch offensiv gefährlich, also unangenehm zu bespielen“, sagt sie.

SV Meppen – SV Werder Bremen (Sonntag, 06.11.2022, 16:00 Uhr)

Zuletzt gegen Wolfsburg hat Bremen gezeigt, dass sie mit allen Gegnerinnen mithalten können – auch wenn das Ergebnis am Ende etwas anderes vermuten ließ. Am Sonntag sind die Werder-Frauen nun bei Aufsteiger SV Meppen zu Gast. Auch dort wird eine starke Performance gefordert sein, denn Michelle Ulbrich sieht das Niveau der Liga enorm gestiegen.

Michelle Ulbrich, SV Werder Bremen "Ich habe schon das Gefühl, obwohl wir erst sechs Spieltage haben, dass alles mehr zusammengerückt ist und jedes Team überall punkten kann. Dadurch wird auch der Kampf um den Klassenerhalt enger, da mehrere Teams mit drinhängen."

Der SV Meppen unterlag zwar zuletzt dem FC Bayern München, konnte aber immerhin schon sechs Punkte in sechs Spieltagen sammeln. Im Nordduell am Sonntagabend vor heimischer Kulisse soll das Punktekonto weiter gefüllt werden.