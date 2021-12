Bayer-Frauen "alles andere als euphorisch"

Das Team von Trainer Achim Feifel kassierte gegen München bereits die vierte Niederlage in Folge, will aber unbedingt wieder zurück in die Erfolgsspur. "Die letzten Wochen sind natürlich nicht spurlos an uns vorübergegangen – weder an uns als Staff noch am Team. Dementsprechend sind wir momentan alles andere als euphorisch" , sagt Feifel.

Auf den Saisonauftakt nach Maß mit fünf Siegen aus den ersten sechs Partien folgte eine punktlose Phase, die bis dato anhält. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass vor allem der Gegner meistens den Ball haben wird, für uns hingegen dadurch vor allem unsere Arbeit in der Defensive entscheidend sein wird. Gelingt uns das, ist auch gegen Wolfsburg alles möglich", schürt Bayers Trainer Hoffnung vor dem 11. Spieltag.

Wolfsburg mit Respekt gegen "Wundertüte" Leverkusen

Auf dem Papier spricht also einiges für die "Wölfinnen", doch beim VfL haben sie durchaus Respekt vor der Unberechenbarkeit der Gegnerinnen. "Es war wirklich schwer, Leverkusen zu analysieren, weil es einfach sehr große Niveau-Unterschiede gab", sagt Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot. "Wir orientieren uns allerdings an ihren guten Auftritten, etwa dem Sieg gegen Hoffenheim im DFB -Pokal-Achtelfinale." Hinzu kommt: Viel Zeit zum Verschnaufen blieb den "Wölfinnen" nicht, am Mittwoch gewannen sie mit 3:0 in der Champions-League-Gruppenhase bei Servette Genf.

