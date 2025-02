Frauen-Bundesliga, 15. Spieltag FC Bayern lässt gegen Bremen Gnade walten Stand: 16.02.2025 17:21 Uhr

Der FC Bayern München ist nach einem knappen Sieg gegen Werder Bremen vorerst Tabellenführer in der Frauen-Bundesliga. Abgesehen vom Ergebnis war an der Partie aber gar nichts knapp.

Bereits in der 16. Minute erzielte Dänemarks Ausnahmespielerin Pernille Harder beim 1:0 (1:0)-Erfolg den einzigen Treffer des Spiels, im Anschluss verpassten die Münchnerinnen reihenweise Möglichkeiten, um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Angesichts von 75 Prozent Ballbesitz und einem Torschussverhältnis von 18:2 geriet der vierte Sieg im vierten Pflichtspiel des Jahres dennoch nie in Gefahr.

Am Abend trifft noch Eintracht Frankfurt auswärts auf den VfL Wolfsburg, mit einem Sieg können die Frankfurterinnen wieder auf Platz eins vorrücken.

Leverkusen lässt in Hoffenheim Federn

Bayer Leverkusen hatte am Sonntag eine 0:1-Niederlage bei 1899 Hoffenheim kassiert und damit den Anschluss an das Spitzentrio verloren, der Rückstand auf die Bayern beträgt nun acht Punkte. Selina Cerci traf in der 59. Minute zum Siegtreffer für die Hoffenheimerinnen, die in der Tabelle vorerst auf den sechsten Rang kletterten.

Freiburg souverän gegen Köln

Zuvor waren die Fußballerinnen des SC Freiburg ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und besiegten den 1. FC Köln am Samstag (15.02.2025) mit 2:0 (0:0). Cora Zicai (59.) und Maj Schneider (75.) schossen den Sieg heraus.

Freiburg kletterte vorübergehend auf den 6. Tabellenplatz, nach dem Hoffenheimer Sieg ist der Sportclub wieder Siebter (23 Punkte), während Köln auf dem zehnten von zwölf Plätzen bleibt (7 Punkte). Der FC hat erst einen Saisonsieg auf dem Konto, aber sechs Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Turbine Potstdam und damit den einzigen Abstiegsplatz.

Leipzig trifft vier Mal in der zweiten Halbzeit

Die Frauen von RB Leipzig haben mit 4:1 (0:1) gegen Schlusslicht Turbine Potsdam gewonnen. Obwohl das Ergebnis am Ende so deutlich ausfiel, hatten die Leipzigerinnen vor allem in der ersten Halbzeit große Mühe. Zur Pause lag Leipzig nach einem Treffer von Mia Schmid (17.) zurück.

Erst in der zweiten Halbzeit wurde Leipzig besser und gewann am Ende klar. Die Tore erzielten Emilía Ásgeirsdóttir (56.), Giovanna Hoffmann (60., 81.) und Vanessa Fudalla (90.+3).

Essen schlägt Jena

Die SGS Essen feierte zwar gegen den Tabellenvorletzten aus Jena einen deutlichen 4:1 (1:1)-Erfolg, hatte am Ende aber mehr Mühe als zu erwarten war.

Gegen die mutig agierenden Thüringerinnen lag die SGS nach fünf Minuten zurück, als Leonie Krell das erst vierte Jenaer Tor in dieser Saison markierte. Essen brauchte eine Weile, um sich von dem Schrecken zu erholen, schaffte dann aber nach 20 Minuten durch Ramona Maier den verdienten Ausgleich.