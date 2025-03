Bühl brilliert gegen Leverkusen FC Bayern kommt dem Meister-Triple ganz nah Stand: 30.03.2025 17:07 Uhr

Der FC Bayern München hat sich in der Frauen-Bundesliga auch von Bayer Leverkusen nicht aufhalten lassen. Die Meisterschaft scheint nach dem 2:0 (0:0) am Sonntag (30.03.2025), bei dem Klara Bühl mit einem Tor und einer Vorlage überragte, schon fast entschieden.

Nach ihrem neunten Ligasieg in Folge haben die Bayern weiter sechs Punkte Vorsprung auf Eintracht Frankfurt, der VfL Wolfsburg kann am Abend noch mit einem Sieg gegen die SGS Essen (Anstoß um 18.30 Uhr) mit den Frankfurterinnen gleichziehen. Bei noch vier ausstehenden Spielen bedeutet das, dass München nur noch sieben Punkte benötigt, um zum dritten Mal in Folge den deutschen Meistertitel zu gewinnen.

Dominanter FC Bayern prallt an der Bayer-Abwehr ab

Leverkusen, dessen Chancen auf die Vizemeisterschaft und den Einzug in die Champions League sich deutlich verschlechtert haben, machte es den Münchnerinnen aber lange schwer. Zwar dominierten die Gastgeberinnen die Partie von Beginn an, sie hatten aber Probleme damit, die dichte Bayer-Defensive zu überwinden.

Erst in der 31. Minute hatte Pernille Harder die erste große Chance nach einer Flanke von Giulia Gwinn, ihren Kopfball konnte Leverkusens Torhüterin Friederike Repohl aber stark parieren. Ansonsten hatte die 30-Jährige in der ersten Halbzeit trotz der bayrischen Übergewichts wenig zu tun. Dabei hatten die Bayern 68 Prozent Ballbesitz, das Torschuss- und Eckenverhältnis von 8:1 bzw. 5:1 war ebenfalls deutlich auf Münchner Seite.

Bühl trifft erst ins Tor, dann Schüllers Kopf

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wurde Leverkusen mutiger - doch das rächte sich. München schaltete schnell um, Harder legte auf die linke Seite raus zu Bühl und die schloss nach einem kurzen Solo mit einem satten Linksschuss platziert ins lange Eck ab - das 1:0 für den FC Bayern (56.). Es war das sechste Saisontor der Nationalspielerin - ihr Bestwert seit der Saison 2020/21.

Beim 1:0 hatte Bühl als Vollstreckerin geglänzt, beim 2:0 in ihrer Paradedisziplin. Mit einer punktgenauen Flanke bereitete die 24-Jährige bereits zum zehnten Mal in dieser Saison einen Treffer der Bayern-Frauen vor, diesmal landete ihre Hereingabe genau auf dem Kopf von Lea Schüller (68.). Die Münchnerinnen waren vor allem wegen Bühl zu stark für Leverkusen.

Bayer probierte es in der Schlussphase noch mal, war gegen die abgezockten Bayern aber ohne Chance. Der Mannschaft von Trainer Alexander Straus gelang nach dem deutlichen Ausscheiden aus der Champions League bei Olympique Lyon (1:4) die sofortige Wende und kann am nächsten Spieltag weitere Zweifel am Meistertitel - sofern es sie gibt - beseitigen. Im direkten Duell können sich die Münchnerinnen noch weiter von Eintracht Frankfurt (12.04.2025, 14 Uhr) absetzen.