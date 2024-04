Frauen-Bundesliga Hoffenheim verliert durch späte Tore in Essen Stand: 20.04.2024 14:26 Uhr

Die TSG Hoffenheim hat durch späte Tore der SGS Essen wichtige Punkte im Kampf um die Champions League verloren. Aufsteiger RB Leipzig darf für eine weitere Saison in der Fußball-Bundesliga planen.

Hoffenheim ging am Samstag (20.04.2024) an der Hafenstraße durch ein Eigentor von Laura Pucks in der 77. Minute in Führung. Beke Sterner nach einem Eckstoß (88.) und Natasha Kowalski per Elfmeter in der ersten Minute der Nachspielzeit trafen dann aber noch aus Essener Sicht ins richtige Tor.

Die TSG bleibt durch das 1:2 somit bei 34 Punkten und könnte noch am Samstag von Eintracht Frankfurt vom dritten Platz verdrängt werden.

Leipzig mit viertem Heimsieg nacheinander

Mit dem vierten Heimsieg nacheinander machte Aufsteiger Leipzig den Klassenverbleib fast perfekt. Gegen Leverkusen reichte am Freitag beim 1:0 ein genialer Moment von Mimmi Larsson.

Die Schwedin erzielte vor 1.042 Zuschauern in der 83. Minuten den entscheidenden Treffer. Das Team von Trainer Saban Uzun, dessen Vertrag in Leipzig nicht verlängert wurde und nach der Saison endet, hat als Tabellenneunter nun einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsplätze.