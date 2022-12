FIFA WM 2022 Marokko und Portugal komplettieren WM-Viertelfinale Stand: 06.12.2022 21:53 Uhr

Das Achtelfinale der WM 2022 ist vorbei, die acht Viertelfinalisten stehen fest. Auf dem Weg zum Titel könnte es zahlreiche Klassiker-Duelle geben. Dabei hat der Turnierbaum Südamerikas Favoriten und die ganz großen europäischen Mannschaften voneinander getrennt. Das sind mögliche Konstellationen und die brisantesten Duelle auf dem Weg zum WM-Titel.

Argentinien gegen die Niederlande, Kroatien gegen Brasilien, England gegen Frankreich, Marokko gegen Portugal - das sind die Spiele im Viertelfinale der Fußball-WM 2022. Wer steht im Weg Richtung Titelgewinn? Wir stellen die Highlights der K.o.-Runde vor.

WM-Viertelfinale Niederlande gegen Argentinien

Im Viertelfinale kommt es zu einer Neuauflage des WM-Finales von 1978. Damals konnte sich Argentinien in der Verlängerung mit Toren von Mario Kempes und Daniel Bertoni durchsetzen. Diesmal werden wieder einmal alle Augen auf Lionel Messi gerichtet sein, der seine wohl letzte Chance auf den WM-Titel wahrnehmen möchte. Daran möchte ihn Niederlande-Trainer Louis van Gaal hindern. Sein Team gehörte in der Gruppenphase zu den souveränsten Mannschaften, ohne die ganz große Begeisterung hervorzurufen. Eine kontrollierte Offensive soll die Niederlande ins WM-Finale tragen.

WM-Viertelfinale England gegen Frankreich

Auf der anderen Seite des Turnierbaums duellieren sich zwei europäische Top-Mannschaften. Beim Vergleich zwischen England und Frankreich wird einer der ganz großen Titelfavoriten aus dem Turnier fliegen. Die Statistik spricht gegen den Weltmeister: In bisher zwei WM-Spielen gewannen zwei Mal die Engländer (2:0 in der Gruppenphase 1966, 3:1 in der ersten Runde 1982).

WM-Viertelfinale Marokko gegen Portugal

Marokko ist die Überraschungsmannschaft des bisherigen Turniers. Die Afrikaner, die letzten im Turnier, stehen um ersten Mal in ihrer Geschichte in der Runde der letzten Acht bei einer WM. Logisch, dass der Afrikameister von 1976 nun noch mehr will. Mit Spanien hat Marokko das erste Team von der ibersichen Halbinsel bereits ausgeschaltet, nun kommt mit Portugal das nächste. Doch Portugal präsentierte sich im Achtelfinale gegen die Schweiz ohne Superstart Cristian Ronaldo in Bestform. Einen Favoriten gibt's in diesem Vergleich nicht, Fußballfans freuen sich auf ein Duell auf Augenhöhe.

Mögliche Highlights WM-Halbfinale

Argentinien gegen Brasilien: Den Südamerika-Klassiker gab es in der Geschichte bereits 107 Mal - mit leichten Vorteilen für die Brasilianer (44 Siege, 23 Unentschieden, 40 Niederlagen). Beide Teams müssen da aber zunächst ihre Viertelfinalaufgaben lösen: Argentinien trifft im bereits erwähnten WM-Finale 1978 "reloaded" auf die Niederlande, Brasilien spielt gegen den noch aktuellen Vize-Weltmeister Kroatien.