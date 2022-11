FIFA WM 2022 EU-Parlament geht mit der FIFA ins Gericht Stand: 24.11.2022 16:29 Uhr

Klappe auf nach Mund zu: Die Kritik an der FIFA verstummt nicht. Am Donnerstag verurteilte das EU-Parlament das Gebaren des Weltverbands scharf.

Das Europäische Parlament hat die FIFA in Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft in Katar hart kritisiert. Eine am Donnerstag (24.11.2022) in Straßburg verabschiedete Resolution wirft dem Verband " Mangel an Transparenz und das offensichtliche Fehlen einer verantwortungsvollen Risikobewertung" bei der Vergabe des Turniers vor.

Seit langem herrsche in der Organisation " ungezügelte, systemische und tief verwurzelte Korruption". Dies habe ungeachtet aller Reformversuche Image und Integrität des Weltfußballs ernsthaft beschädigt. Die FIFA müsse die Familien der unzähligen Arbeitsmigranten entschädigen, die bei der Vorbereitung der WM in Katar zu Schaden kamen.

Große Fußballnationen in der Pflicht

Die Abgeordneten forderten insbesondere Fußballnationen unter den EU-Staaten wie Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien auf, Druck auf den europäischen Verband UEFA und die FIFA auszuüben. Letztere müsse sich für grundlegende Reformen einsetzen, einschließlich demokratischer und transparenter Verfahren bei der Vergabe von Meisterschaften. Verletzungen der Grund- und Menschenrechte, insbesondere systematische geschlechtsspezifische Gewalt, müssten ein verbindliches Ausschlusskriterium sein.