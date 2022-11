FIFA WM 2022 "Beste WM aller Zeiten" - ein Faktencheck zu FIFA-Versprechen Stand: 12.11.2022 13:03 Uhr

Gesellschaftlicher Wandel, Nachhaltigkeit, beste WM aller Zeiten: Das sind die Versprechen der FIFA zur WM in Katar. Was ist Wahrheit, was ist Lüge? Der Faktencheck.

" Zusammen werden wir die beste WM aller Zeiten liefern - auf und neben dem Platz. " Das hat FIFA-Boss Gianni Infantino versprochen. Lise Klaveness, Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes, sieht das anders. Im März 2022 hielt sie auf dem FIFA-Kongress in Doha eine bemerkenswerte Rede und kritisierte scharf die Vergabe der WM nach Katar. Die Kernanliegen und Werte wie "Menschenrechte, Gleichberechtigung und Demokratie " hätten bei der Vergabe nicht in der Startelf gestanden.

Bedenken auch aus Deutschland

Eine Fußball-Weltmeisterschaft abhalten in einem Land, in dem Fußball-Tempel mitten in der Wüste errichtet wurden – auf Kosten von tausenden Menschenleben. Nicht nur Lise Klaveness spricht das Schicksal all jener an, die für die WM in Katar geschuftet und dabei ihr Leben verloren haben. DFB-Präsident Bernd Neuendorf reist zusammen mit der deutschen Innenministerin Nancy Faeser (SPD) drei Wochen vor Turnierbeginn nach Doha. Sie wollen über Menschenrechte, Sicherheitszusagen für Fans und Entschädigungen für Arbeiterinnen und Arbeiter sprechen – und treten der FIFA damit auf die Füße.

Die Fakten hinter den Versprechungen

Bringt die WM den angekündigten gesellschaftlichen Wandel nach Katar? Fördert der Weltverband mit diesem Turnier den Fußball in der Region? Oder interessiert die FIFA nur das Geld in einem der reichsten Länder der Welt? Die ARD-Dokumentation "WM der Lügen" schaut hinter die Hochglanzbilder, hinterfragt die hochtrabenden Werbebotschaften und prüft die offiziell verkündeten Zahlen der Turnier-Organisatoren.

Film: Ramin Sina und Philipp Sohmer

Onlinefassung: Sophie Salmen