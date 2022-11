FIFA WM 2022 Das DFB-Team und die Suche nach dem Campo-Spirit Stand: 19.11.2022 13:20 Uhr

Die DFB-Elf akklimatisiert sich in Katar: Bei der ersten Pressekonferenz vor Ort sprachen Oliver Bierhoff, Manuel Neuer und Youssoufa Moukoko über das Camp, die Kapitänsbinde und einen 18. Geburtstag.

Wie ist die Stimmung im Quartier der deutschen Nationalmannschaft? Besonders nach der letzten Weltmeisterschaft in Russland, scheint diese Frage an Bedeutung gewonnen zu haben. Während bei der WM 2014 noch der Geist von "Campo Bahia" beschworen wurde, wurde vier Jahre später das Quartier in Watutinki zumindest mitverantwortlich gemacht für das frühe Ausscheiden des DFB-Teams.

Seit Donnerstag ist die Nationalmannschaft nun in Katar und haust in einem Wellness-Hotel-Ressort in Al-Ruwas im Norden der Halbinsel. Vier Tage vor dem ersten Gruppenspiel am Mittwoch gegen Japan (14 Uhr live in der ARD und auf sportschau.de) fand nun das erste Training sowie die erste Pressekonferenz statt

Bierhoff: "Lagerkoller wird nicht entstehen"

Auch Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff griff dabei die Frage nach der Atmosphäre auf. Die Stimmung im Team sei sehr gut. Er habe bei jedem Spieler die Vorfreude gemerkt - trotz aller Themen, die um die WM in Katar stattfinden. Zum Quartier sagte Bierhoff: "Wir haben es ganz toll angetroffen. Wir haben herzliche Gastgeber, die sich unglaublich viel Mühe gegeben haben, dass wir uns hier wohl fühlen."

Richtig los gehe es aber erst, wenn die Spiele starten und man gemeinsam die Spiele schauen könne. Auch wenn es durch den engen Spielplan weniger Kontakt zu den Menschen geben werde, glaubt Bierhoff nicht an einen Lagerkoller: "Wir haben ein Quartier, in dem wir uns frei bewegen können." Zudem gäbe es viele Freizeitmöglichkeiten wie zum Beispiel Tischtennis oder Darts.

Klares "Ja" zur "One Love"-Kapitänsinde

Nach Bierhoff fanden Youssoufa Moukoko und Manuel Neuer auf dem Pressepodium Platz. Für Moukoko ist es die erste, für Neuer bereits die vierte WM. Auch er sieht keine Gefahr eine Lagerkollers: " Wir haben genug zu tun freizeittechnisch und freuen uns auch, wenn die Spiele los gehen, wir uns potenzielle Gegner anschauen können und wenn der Ball dann endlich rollt."

Die Frage, ob Neuer weiterhin plane, trotz möglicher Bestrafung durch die FIFA mit der "One Love"-Kapitänsbinde aufzulaufen, beantwortete Neuer mit einem "Ja". Er habe die Rückendeckung vom DFB und andere Nationen tragen diese Aktion mit: "Das finde ich gut, dass wir nicht die einzigen sind, sondern zusammen ein Statement setzen können."

Moukoko feiert Geburtsag im Quartier

Während Manuel Neuer der älteste Spieler im DFB-Team ist, ist Youssoufa Moukoko der jüngste. Am Sonntag feiert er seinen 18. Geburtstag. Eine große Feier ist nicht geplant. Laut Bierhoff gibt es aber eine kalorienarme Torte und ein Ständchen für das Geburtstagskind. Neuer sagte zu Moukoko er könne sich gerne etwas wünschen, er habe diesen Tag aber etwas anders verbracht: "Beim 18. Geburtstag war ich in Gelsenkirche-Buer, hatte meine Freunde eingeladen und war Kegeln."