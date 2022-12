FIFA WM 2022 WM 2022 - US-Journalist Grant Wahl starb an Aneurysma Stand: 14.12.2022 16:30 Uhr

Die Autopsie des bei der WM 2022 in Katar verstorbenen US-Journalisten Grant Wahl hat ein Aneurysma der aufsteigenden Aorta als Todesursache ergeben. Das gab Wahls Ehefrau Celine Gounder am Mittwoch (14.12.2022) beim amerikanischen TV-Sender CBS bekannt.

Unter einem Aneurysma versteht man eine örtlich begrenzte Erweiterung einer Arterie, bei der sich ihre Wand wölbt und eine Ausbuchtung bildet. Je größer das Aneurysma wird, desto größer ist die Gefahr, dass es reißt. In den meisten Fällen endet eine solche Ruptur tödlich.

Wahl war am Freitag (09.12.2022) während des Viertelfinales zwischen Argentinien und den Niederlanden (2:2 n.V., 4:3 i.E.) im Stadion Lusail auf der Pressetribüne zusammengebrochen. Sein Leichnam war am Montag nach New York überführt worden, wo auch die Autopsie erfolgte.

Gounder: " Sein Tod hatte nichts Schändliches an sich "

" Keine Wiederbelebungsmaßnahmen oder Schocks hätten ihn retten können. Sein Tod stand in keinem Zusammenhang mit Covid. Sein Tod stand in keinem Zusammenhang mit seinem Impfstatus. Sein Tod hatte nichts Schändliches an sich ", stellte Gounder klar, nachdem in den sozialen Medien verschiedene Theorien zu Wahls Todesursache aufgetaucht waren.

Der Fußball-Weltverband FIFA hatte Wahl mit einer besonderen Geste gedacht und beim Spiel zwischen Frankreich und England (2:1) im Al-Bayt-Stadion Blumen und ein Bild von ihm auf der Pressetribüne aufgestellt.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar war der US-Journalist im Auftrag von "CBS Sports" im Einsatz, es war bereits seine achte Endrunde als Berichterstatter bei einem Fußball-Großereignis.