FIFA WM 2022 Fotograf aus Katar stirbt bei WM Stand: 12.12.2022 11:53 Uhr

Nach dem US-Reporter Grant Wahl ist am Wochenende mit Khalid al-Misslam ein weiterer Journalist bei der WM in Katar verstorben. Die Hintergründe sind unklar.

Der katarische Fotograf Khalid al-Misslam ist am Samstag während seiner Arbeit bei der WM 2022 in Katar verstorben. Das teilte der TV-Sender "Al Kass TV" am Montag bei Twitter mit.

Der Katarer "starb plötzlich, als er über die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft berichtete" , hieß es dort. "Wir glauben an Allahs Barmherzigkeit und Vergebung für ihn und sprechen seiner Familie unser tiefstes Beileid aus." Weitere Details sind aktuell noch nicht bekannt.

Wahl stirbt im Stadion

Bereits am Freitag war der US-Journalist Grant Wahl kurz vor dem Elfmeterschießen zwischen Argentinien und den Niederlanden auf der Tribüne des Lusail-Stadions kollabiert und mehrfach reanimiert worden. Der 48-Jährige konnte aber nicht mehr gerettet werden und verstarb.