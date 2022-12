FIFA WM 2022 Ronaldo auch im WM-Viertelfinale gegen Marokko nur Reservist Stand: 10.12.2022 14:43 Uhr

Erneut nur ein Bankplatz: Superstar Cristiano Ronaldo steht nicht in der portugiesischen Anfangsformation im Viertelfinale der WM 2022 gegen Marokko.

Cristiano Ronaldo war in Portugal fast über die vergangenen 20 Jahre in der Nationalmannschaft gesetzt. Doch wie auf Klubebene scheint sein Stern auch in der Landesauswahl zu sinken. Im WM-Viertelfinale gegen Portugal (10.12.2022, 16 Uhr) lässt Nationaltrainer Fernando Santos den 37-Jährigen wieder nur auf der Bank.

Ronaldo-Stellvertreter Ramos mit dem Spiel seines Lebens

Bereits im Achtelfinale gegen die Schweiz (6:1) war der Offensivspieler nur Reservist gewesen. Stattdessen hatte Coach Santos auf Gonçalo Ramos im Angriff gesetzt. Der 21-Jährige hatte daraufhin gegen die Eidgenossen drei Trreffer erzielt.

Ronaldo, der jüngst auch eine schmutzige Trennung von Manchester United vollzogen hatte, polarisiert auch in seinem Heimatland zusehends. Vor der Partie gegen die Schweiz hatten bereits 70 Prozent der Fans in einer Abstimmung der portugiesische Sportzeitung "A Bola" dafür votiert, den Superstar nicht in die Anfangsformation zu nehmen.