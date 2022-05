Playoffs gegen Nigeria gewonnen

Der gebürtige Hamburger Addo hatte in diesem Februar interimsmäßig den Nationaltrainerposten übernommen und Ghana in den Playoffs gegen Nigeria zur ersten WM-Teilnahme seit 2014 geführt. "Ganz Ghana war außer Rand und Band", sagte Addo. Am nächsten Tag waren er und sein Team beim Staatspräsidenten.

Bei der WM trifft Ghana in der Gruppe H auf Portugal, Uruguay und Südkorea.