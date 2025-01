Klub-WM FIFA verkauft viele Finaltickets für rund 2.000 Euro Stand: 31.01.2025 19:36 Uhr

Für die Fans wird die Klub-WM ein teures Vergnügen, wenn sie vor Ort sein wollen. Vierstellige Preise sind spätestens im Halbfinale eher Standard als Ausnahme.

Borussia Dortmund informierte seine Fans am Freitag per E-Mail über die von der FIFA festgelegten Preise für die potenziellen Spiele des Klubs in den K.o.-Runden der Klub-WM. Sollte der BVB das Endspiel erreichen, werden nach aktuellem Umrechnungskurs mindestens 287 Euro fällig. Von diesen Karten sind dem Klub zufolge aber "nur wenige verfügbar". In den beiden anderen Kategorien verlangt die FIFA 854 Euro und 2.136 Euro von den Dortmunder Fans.

Die Karten können die BVB-Fans zunächst nur über ihren Klub anfragen. Sie können sie erst kaufen, wenn der Klub die jeweilige Runde erreicht. "Sollte der BVB sich nicht für die K.o.-Runde qualifizieren (oder in einer der Runden ausscheiden), werden die Buchungen für K.o.-Spiele ohne BVB-Beteiligung automatisch storniert" , teilt der Klub mit. Die FIFA erhebe für die Stornierung eine Gebühr von 10 US-Dollar pro Bestellung.

Ticketpreise K.o.-Runde Klub-WM laut BVB (in Euro) Spiel Preise Achtelfinale 48/73/205 Viertelfinale 86/267/476 Halbfinale 134/504/953 Endspiel 287/854/2.136

Gruppenspiele teils im dreistelligen Bereich

Der BVB und Bayern München hatten zuvor die von der FIFA erhobenen Preise für ihre Gruppenspiele bekannt gegeben. Die Preise in den beiden Kategorien variieren je nach Gegner und sind in einer Kategorie durchweg dreistellig.

Ticketpreise Klub-WM (in Euro) Spiel Preise BVB - Fluminense 76/111 BVB - Mamelodi Sundowns 52/111 BVB - Ulsan HD 38/102 FCB - Auckland 44/104 FCB - Boca Juniors 74/156 FCB - Benfica Lissabon 44/104

"Dynamic Pricing" soll für hohe Einnahmen sorgen

Beim generellen Verkauf der Karten, die nicht für die Fangruppen der teilnehmenden Klubs bestimmt sind, nutzt die FIFA das Prinzip der dynamischen Preisgestaltung (Dynamic Pricing). Dabei werden Angebot und Nachfrage stets aktuell bewertet, wie es bei der Buchung von Hotels, Flügen oder Zügen bekannt ist. Damit hofft die FIFA auf höchstmögliche Einnahmen bei dem Turnier.

Zum Start des Verkaufs der Tickets für das Endspiel waren zunächst Plätze für den dritten Rang ganz oben im MetLife Stadium in New Jersey verfügbar. 613 bis 1.181 US-Dollar (590 bis 1.150 Euro) soll dort eine Karte kosten, hinzu kommen noch Steuern und Gebühren.

Die besseren Plätze waren weitgehend noch nicht verfügbar. Über einen offiziell genehmigten "Wiederverkauf" gab es auf der von der FIFA genutzten Plattform eines Ticketanbieters einige Plätze im Unterrang im Bereich zwischen rund 4.000 und 9.000 Euro. In dem Stadion nahe New York findet auch das Endspiel der WM 2026 statt. Auch im Halbfinale sind teils vierstellige Preise schon im regulären Verkauf der FIFA vorgesehen.

Klub-WM stockte lange bei der Vermarktung

Das Turnier stockte bei der Vermarktung in Sachen Sponsoring und Übertragungsrechte lange. Zuletzt gab die FIFA einige Sponsoren bekannt. Und fand mit "DAZN" einen Medienpartner, der bereit war, rund eine Milliarde US-Dollar für die Übertragungsrechte der beiden Turniere 2025 und 2029 zu zahlen. Gleichzeitig gibt es Berichte, dass der saudi-arabische Staatsfonds eine Milliarde US-Dollar in "DAZN" investiert. Saudi-Arabien bekam im Dezember die WM der Nationalmannschaften 2034 zugesprochen.