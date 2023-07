FIFA Frauen WM WM-Aus für Brasiliens Stürmerin Raysla Stand: 18.07.2023 09:15 Uhr

Die brasilianische Nationalmannschaft muss bei der WM in Australien und Neuseeland auf ihre Torjägerin Nycole Raysla verzichten. Die Stürmerin von Benfica Lissabon zog sich im Training eine Verstauchung des linken Knöchels zu.

Das teilte der brasilianische Fußball-Verband, die Confederação Brasileira de Futebol (CBF), am Dienstagmorgen (18.07.2023) mit. Es bestehe keine Chance auf eine rechtzeitige Genesung, hieß es. Daher sei Raysla aus dem WM-Kader gestrichen worden. Für die Stürmerin, die in bisher 88 Partien für Benfica 49 Treffer erzielte und eine der Hoffnungsträgerinnen Brasiliens beim Ozeanien-Turnier war, wurde Angelina Alonso Costantino von OL Reign aus der US-amerikanischen Profiliga NWSL nachnominiert.

Sundhage: "Hatten großartige Vorbereitungszeit"

Die 23-Jährige war ohnehin als Ersatzspielerin mit der brasilianischen Auswahl nach Australien gereist, wo sich das Team von Trainerin Pia Sundhage in Gold Coast auf seinen WM-Start am kommenden Montag (24.07.2023, 13 Uhr) gegen Panama vorbereitete. Am Montag (17.07.2023) bestritten die Brasilianerinnen dabei ein Testspiel über dreimal 30 Minuten gegen eine männliche U15-Auswahl von Queensland, in dem sich Raysla besagte Knöchelverstauchung zuzog. Nun werden die "Samba Queens", wie die Mannschaft auch bezeichnet wird, ihr Basislager in Brisbane beziehen.

"Wir hatten eine großartige Vorbereitungzeit, alle haben ihr Bestes gegeben. Die WM kann für uns beginnen", sagte Sundhage.