FIFA Frauen WM DFB-Team - Lena Oberdorf wieder mittendrin Stand: 16.07.2023 11:09 Uhr

Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf (21) hat in der Vorbereitung auf den WM-Auftakt gegen Marokko (24. Juli) erstmals wieder auf dem Platz und mit Ball trainiert.

Die Mittelfeldspielerin (Oberschenkelverletzung) absolvierte beim öffentlichen Training am Sonntag in Wyong unter anderem Lauf- und Passübungen sowie leichte Steigerungsläufe.

Abwehrchefin Marina Hegering (Fersenprellung/beide VfL Wolfsburg) trainierte weiterhin abseits des Platzes. Beide Spielerinnen hatten sich bei der Generalprobe gegen Sambia (2:3) verletzt.

Kalte luft, heiße Unterstützung

Vor der öffentlichen Einheit des Vize-Europameisters im Central Coast Regional Sporting & Recreation Complex wurde das DFB-Team mit einer traditionellen Räucher-Zeremonie bei Didgeridoo-Klängen willkommen geheißen. Rund 200 überwiegend junge Fans schauten bei der 100-minütigen Einheit zu und wurden bei ungemütlichen Temperaturen mit Autogrammen belohnt.

"Wir fühlen uns generell hier sehr wohl. Dann ist es natürlich schon noch mal etwas Besonderes, so einen Empfang hier zu haben. Jetzt ist man richtig angekommen", sagte Chantal Hagel.

Kolumbiens Härte immer noch Thema

Am Rande des Trainings wurde immer noch über den jüngsten Spielabbruch der Testpartie zwischen Irland und DFB-Gegner Klumbien gesprochen. Tenor: Man wolle sich von Kolumbien nicht beeindrucken lassen. "In solchen Situationen sollten wir die Bälle nicht lange halten, sondern mit ein, zwei Kontakten schnell spielen. So entgehen wir oft unnötigen Zweikämpfen. Aber natürlich müssen wir in den direkten Duellen auch dagegenhalten", sagte Vize-Kapitänin Svenja Huth am Sonntag bei "Bild".

Die deutsche Auswahl trifft nach der Auftaktpartie am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko im zweiten Gruppenspiel am 30. Juli in Sydney auf Kolumbien. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte schon mehrfach vor der körperlichen Spielweise des Südamerika-Vizemeisters gewarnt - zuletzt bei der 2:3-Niederlage der Vize-Europameisterinnen gegen WM-Außenseiter Sambia in Fürth.