Europa League United gewinnt unfassbares Viertelfinal-Spektakel gegen Lyon Stand: 18.04.2025 00:16 Uhr

Manchester United hat in einer komplett verrückten Partie gegen Olympique Lyon den Einzug ins Halbfinale der Europa League klar gemacht. Die Engländer bezwangen die Südfranzosen am Donnerstag mit 5:4 (2:0, 2:2) n.V. Fünf Treffer in dieser an Spannung nicht zu toppenden Partie fielen in der Verlängerung. United trifft nun auf Athletic Bilbao.

Nach dem 2:2 im Hinspiel ließen die "Red Devils" von der ersten Sekunde des Rückspiels an keine Motivationsdefizite erkennen: Die Fans im ehrwürdigen Old-Trafford-Stadion gaben stimmlich alles, und auch die Mannschaft von Ruben Amorim war zu 100 Prozent präsent.

Die sich schnell abzeichnende Überlegenheit der Briten mündete schnell in die Führung der Gastgeber: Ausgehend vom starken Bruno Fernandes, bediente Alejandro Garnacho den zentral in Position gelaufenen Manuel Ugarte, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (10.).

Lyon zuerst geschockt, reagiert aber

Die Gäste aus Frankreich schienen zuerst geschockt - und United drängte auf den zweiten Treffer. Casemiro probierte es mit einem Linksschuss aus 16 Metern. Aber Lucas Perri im Kasten der von Paulo Fonseca trainierten Gäste konnte den Schuss blocken.

Als der Druck von Manchester nach etwa 20 gespielten Minuten etwas nach ließ, verpasste Cherki zweimal den Ausgleichstreffer. Auch der bisweilen kritisierte Andre Onana im Tor der Gastgeber trug seinen guten Teil dazu bei, dass Lyon nicht ausgleichen konnte.

Fernandes mit Lattenkracher

Die schönste Aktion der Partie blieb in der 36. Minute unbelohnt: Diogo Dalot schlug einen weiten Ball in die gefährliche Zone der Franzosen. Fernandes nahm den weiten Ball mit einem Scherenschlag volley ab. Der Portugiese rutschte in dieser Situation mit dem Absprungbein leicht weg, bekam deswegen etwas zu viel Rücklage und knallte den ansonsten perfekt verarbeiteten Schuss an die Latte.

Manchesters zweiter Treffer entsprang in der Nachspielzeit dem Fuß des enorm abwehrstarken Harry Maguire. Dessen weiter Ball fand Delot, der Gegenspieler Nico Tagliafico locker abschüttelte und stark im Fallen ins lange Ecke schoss.

Diogo Dalot (l.) bringt mit seinem Treffer zum 2:0 vermeintlich Ruhe rein

Lacazettes Einwechslung bringt frischen Wind

Nach dem Seitenwechsel ließ Garnacho nach starkem Alleingang das 3:0 liegen - Perri parierte mit großer Klasse. Dann aber schalteten die Engländer in den Verwaltungsmodus - die Führung aber war trügerisch. Und Lyon wurde stärker.

Nach einem Freistoß landete der Ball rechts bei Innenverteidiger Moussa Niakhate, der den Ball in die Mitte köpfte. Dort verlängerte Lacazette und der Ex-Bayernspieler Corentin Tolisso reagierte am schnellsten (71.). Das machte United nervös - und Lyon machte immer mehr Druck.

Zum wiederholten Mal zeigte Onana sein Können, aber dann war auch er machtlos. Nur sechs Minuten nach dem Anschlusstreffer verwirrte Lyons Offensive die Man United-Abwehr. Tagliafico traf am linken Pfosten mit dem Schienbein den Ball, der über die Linie trudelte (77.).

Tolisso sieht gelb-rot

In der Schlussminute der regulären Spielzeit hetzte Lyons Kapitän Tolisso Leny Yoro hinterher und traf den Landsmann in Diensten von Manchester leicht am Fuß. Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer zeigte - bei seiner ersten diskutablen Entscheidung an diesem Abend - die gelb-rote Karte.

Aber Lyon gab auch in Unterzahl nicht auf. Und Amorim nahm immer mehr Offensivspieler vom Platz - was dem Spiel der Engländer nicht gut tat. Dezimierte Franzosen hielten auch in der Verlängerung der Partie gut mit.

Uniteds Schockmoment in der Verlängerung

Der Schockmoment für United ereignete sich in Minute 105: Fofana lief mit einer Energieleistung halblinks bis zur Strafraumgrenze durch und stürzte. Den kurzen Moment der Verunsicherung nutzte Cherki, der aus 15 Metern zentraler Position Maß nahm und den Ball mit links flach rechts unten ins Tor schoss.

Als Luke Shaw dann den quirligen Fofana von den Beinen holte, schien Lacazette alles klar zu machen. Doch ein Tritt von Thiago Almada unter die Sohle von Casemiro - und Schärer entschied nach Ansicht der Videobilder ebenfalls auf Strafstoß. Fernandes verwandelte hart und platziert.

Dramatik ohne Ende - und Manchester jubelt

Doch die Geschichte ist noch längst nicht zu Ende erzählt. Denn als den United-Fans schon die Tränen über die Gesichert wegen der drohenden Niederlage liefen, fasste sich Kobbie Mainoo ein Herz und glich in dieser an Dramatik nicht zu überbietenden Partie aus (120.). Und als dann in der Nachspielzeit "Not-Stürmer" Harry Maguire per Kopf auf 5:4 stellte, brachen in Manchester alle Freudendämme.

United nun gegen Bilbao

United trifft nun auf Athletic Bilbao. Die Spanier setzten sich mit 2:0 (1:0) gegen die Glasgow Rangers durch. Sancet (45.+4) und Nico Williams (80.) erzielten die erlösenden Treffer per Foulelfmeter, nachdem das Hinspiel torlos geendet war.

Damit hat Bilbao weiter die Chance, den ganz großen Coup im heimischen Stadion San Mamés zu feiern. Dort findet am 21. Mai das Finale statt.