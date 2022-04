Leipzig erreicht im Hinspiel gegen Bergamo nur ein Unentschieden

Leipzig verschießt Elfmeter, ein Eigentor rettet das Remis

Bergamo war in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft und so erzielte Luis Muriel die Führung für die Gäste. Auf links drang er gegen Lukas Klostermann und Benjamin Henrichs in den Strafraum ein und schoss aus 14 Metern mit rechts ins obere rechte Eck (17. Minute).

Nach einem Foul von Merih Demiral an Christopher Nkunku wurde Leipzig nach der Pause ein Foulelfmeter zugesprochen. André Silva scheiterte mit seinem Schuss vom Punkt halbhoch rechts an Torwart Juan Musso, den folgenden Kopfball von Willi Orban hielt Musso ebenfalls stark. Doch direkt nach dem vergebenen Elfmeter brachte Angeliño eine Flanke aus dem linken Halbfeld in die Mitte. Bevor der Ball Orban erreichen konnte, stocherte Bergamos Davide Zappacosta ihn ins eigene Tor (58.). Dominik Szoboszlai köpfte den Ball noch bei einer Chance an die Latte (82.).

Sieger trifft im Halbfinale auf Rangers oder Braga

Der weitere Verlauf des Turniers ist bereits ausgelost. Der Sieger der Paarung zwischen Leipzig und Bergamo trifft im Halbfinale auf den Sieger aus den Spielen zwischen Sporting Braga und den Glasgow Rangers.

In den beiden anderen Begegnungen im Viertelfinale trifft Eintracht Frankfurt auf den FC Barcelona, West Ham United spielt gegen Olympique Lyon. Das Endspiel findet am 18. Mai 2022 im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla statt, dort spielt sonst der FC Sevilla.

Quelle: nch