Europa League Effiziente Leverkusener behalten in Molde die Oberhand Stand: 05.10.2023 22:58 Uhr

Bayer Leverkusen hat seine Aufgabe bei Molde FK erfolgreich gelöst. Vorne nutzte das Alonso-Team seine Chancen konsequent, doch am Ende ließ es die Partie unnötig eng werden.

Das Team von Xabi Alonso, der am Donnerstag seinen Jahrestag als Trainer der Rheinländer feierte, setzte sich beim Double-Sieger aus Norwegen mit 2:1 (2:0) durch und führt die Gruppe H mit zwei Siegen an.

Jeremie Frimpong (14.) und Nathan Tella (18.) stellten die Weichen für den Halbfinalisten des Vorjahres früh auf Sieg. Molde gelang der späte Anschlusstreffer durch Emil Breivik (87.).

Damit bleibt Leverkusen in allen Wettbewerben ungeschlagen. Am 1. EL-Spieltag hatte Bayer den schwedischen Vertreter BK Häcken mit 4:0 besiegt.

Viel Rotation bei Leverkusen

Alonso änderte seine Startelf nach dem 3:0-Sieg beim FSV Mainz 05 gleich auf sieben Positionen: Für Lukas Hrádecký, Odilon Kossounou, Exequiel Palacios, Alejandro Grimaldo, Florian Wirtz, Victor Boniface und Jonas Hofmann liefen Matej Kovář, Josip Stanišić, Piero Hincapié, Robert Andrich, Amine Adli, Tella und Adam Hložek auf.

Auf dem Kunstrasen im Stadion direkt am Moldefjord, in dem Bayer-Angreifer Victor Boniface das erste Tor seiner Profikarriere schoss, übernahm Leverkusen von Beginn an das Kommando gegen defensiv eingestellte Gastgeber.

Frimpong und Tella nutzen Chancen eiskalt

Die vielen Wechsel waren dem Bayer-Spiel in den Anfangsminuten anzumerken, der Bundesliga-Spitzenreiter ging aber mit der ersten Torchance der Partie in Führung. Nach einer Balleroberung von Frimpong (14.) nahe des Molde-Strafraums sprang der Ball links zu Adli, der ihn wieder rechts für Frimpong auflegte. Der Rechtsverteidiger schob aus zehn Metern unten rechts ein.

Die zweite gelungene Offensivaktion bescherte den Leverkusenern vier Minuten später das 2:0. Dieses Mal eroberte Hložek an der Mittellinie den Ball und passte rechts raus zu Tella (18.). Der 24-Jährige zog in den Strafraum und traf aus halbrechter Position ins untere linke Eck.

Die ball- und passsicheren Rheinländer ließen Molde viel laufen und pressten weiter hoch, die Norweger kamen zu keinen nennenswerten Torchancen. Stattdessen hatte Adli (37.) nach einem feinen Steilpass von Tella das 3:0 auf dem Fuß, doch sein Lupfer gegen den herauseilenden FK-Keeper Jacob Karlstrøm segelte knapp am Tor vorbei. Bitter für Karlstrøm: Nach dem anschließenden Zusammenstoß mit Adli musste er verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Molde wird nach der Pause stärker

Kurz nach der Halbzeitpause wurde Molde zum ersten Mal ernsthaft gefährlich. FK-Kapitän Magnus Wolff Eikrem passte in den Lauf von Markus André Kaasa (48.), der aber an der Kante des Fünf-Meter-Raums nicht den Abschluss suchte, sondern noch einmal quer legen wollte. So konnte Jonathan Tah die Situation klären.

Molde war weiter bemüht. Ein Volleyschuss von Breivik (52.) flog deutlich über das Tor, mit einem harmlosen Versuch von Ellingsen (53.) von der Strafraumgrenze hatte Bayers Torhüter Kovář keine Probleme. Die bis dahin beste Chance hatten die Gastgeber durch Eikrem (58.), der nach einem Dribbling aus spitzem Winkel an Kovář scheiterte.

Leverkusen wird nachlässig

Anschließend ließ Leverkusen den Ball durch die eigenen Reihen laufen und suchte nur noch selten den Weg in den gegnerischen Strafraum. Zittern mussten die Bayer-Fans nach einem Ballverlust Adlis im Spielaufbau, nach dem Eric Kitolano (76.) am linken Pfosten scheiterte.

Schließlich gelang Molde der inzwischen verdiente Anschlusstreffer. Breivik (87.) köpfte nach einer Flanke von Mathias Løvik aus vollem lauf ins lange Eck ein. Nach einer Ecke hätte Martin Ellingsen (90.) beinahe den Ausgleich erzielt, doch Kovar parierte den Kopfball auf das rechte Eck.

In der Nachspielzeit hätte der inzwischen eingewechselte Hofmann für die Entscheidung sorgen können, doch er traf nur den rechten Pfosten.

Nun Derby gegen Köln

Weiter geht es für Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr) mit dem Derby gegen den 1. FC Köln. Nach der Länderspielpause tritt Bayer am 21.10. (Samstag, 15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg an, ehe am 3. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase Qarabag Agdam aus Aserbaidschan wartet (26.10., 21 Uhr).