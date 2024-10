Europa League Hlozek schießt Hoffenheim zum Sieg gegen Dynamo Kiew Stand: 03.10.2024 20:41 Uhr

Im zweiten Gruppenspiel der Europa League holte die TSG Hoffenheim den ersten Sieg und schlug Dynamo Kiew verdient mit 2:0. Doppel-Torschütze war der Tscheche Adam Hlozek.

Adam Hlozek schoss die TSG Hoffenheim bei ihrem Europapokal-Heim-Comeback zum Sieg über Dynamo Kiew. Der 22-jährige Neuzugang von Bayer Leverkusen traf nach 22 und 59 Minuten zum 2:0-Endstand für die Kraichgauer, die damit eine gute Reaktion nach der 3:4-Heimniederlage in der Bundesliga gegen Werder Bremen zeigten und sich über ein wichtiges Erfolgserlebnis freuen durften.

"Wir sind sehr glücklich, weil wir die bessere Mannschaft waren. Für die Jungs und mich ist es schön, dass wir zu Null gespielt haben. Endlich hat es mal wieder geklappt. Ich hoffe, dass wir davon etwas mitnehmen können in die Liga", sagte TSG-Keeper Oliver Baumann im SWR-Interview. "Es war viel Gutes heute dabei. Sehr geschlossen und sehr stimmig, aber noch nicht alles perfekt."

Vier Änderungen in der Startelf der TSG

Gegenüber der Bremen-Pleite vom Sonntag änderte TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo sein Team für das Europa-League-Spiel gegen Kiew auf vier Positionen. Für Pavel Kaderabek, Umut Tohumcu, Marius Bülter und Mergim Berisha standen der Franzose Valentin Gendrey, Anton Stach, der wiedergenesene Andrej Kramaric und U-17-Weltmeister Max Moerstedt in der Startelf. Ex-Nationalspieler Berisha soll aus disziplinarischen Gründen nicht nominiert worden sein.

Kramaric verpasst Hoffenheimer Führung

Vor 20.351 Zuschauern in der Sinsheimer Arena versuchte der Tabellen-16. der Bundesliga die Gäste von Beginn an unter Druck zu setzen, hatte in den ersten Minuten auch gute Aktionen bis in den gegnerischen Strafraum, Moerstedt und Bischof aber wurden jeweils abgeblockt. Die erste gute Chance hatte Kiew, als Volodymyr Brazkho aus der Distanz Torhüter Oliver Baumann prüfte, der den Ball über die Torlatte lenkte (11. Minute). Auf Hoffenheimer Seite schoss Rekord-Torjäger Andrej Kramaric nach einem dicken Aufbau-Patzer der Ukrainer den Ball knapp rechts am Pfosten vorbei (18.).

Verdientes 1:0 durch Adam Hlozek

Hoffenheim hatte die größeren Spielanteile, und so folgte kurz danach die verdiente Führung für die Kraichgauer: Einen wunderbaren Spielzug über Florian Grillitsch und den sehr fleißigen Rechtsverteidiger Valentin Gendrey schloss Adam Hlozek mit einem Direktschuss aus elf Metern zum 1:0 in der 22. Minute ab. Der 18-Millionen-Neuzugang aus Leverkusen hatte zuletzt schon gegen Bremen getroffen und zeigte gegen die schlecht sortierte Kiewer Verteidigung erneut seine Torgefährlichkeit. Nur vier Minuten nach der Führung scheiterte erneut Andrej Kramaric. Diesmal parierte Kiew-Keeper Heorhiy Bushchan den Schuss des Kroaten.

Verdiente Pausenführung für die TSG Hoffenheim

Gegen Ende der ersten Hälfte wurde der ukrainische Rekordmeister und aktuelle Tabellenführer zunehmend aktiver, drängte Hoffenheim in die eigene Hälfte. Zählbares aber sprang dabei nicht heraus. 10:4-Torschüsse für die TSG nach 45 Minuten verdeutlichten allerdings die bis zum Seitenwechsel stärkere Offensive der Gastgeber. Das 1:0 zur Pause ging völlig in Ordnung, die kriselnden Kraichgauer zeigten zumindest in den ersten 35 Minuten eine sehr ordentliche Leistung.

Hlozek mit seinem zweiten Treffer zum 2:0

Nach der Pause setzte zunächst Kiew weiter die Akzente. Hoffenheims Trainer Matarazzo reagierte und brachte nach 55 Minuten Pavel Kaderabek und Umut Tohumcu für Valentin Gendrey und Florian Grillitsch. Die Belohnung folgte nur vier Minuten später. Adam Hlozek zog aus dem Mittelfeld auf und davon, spielte am Strafraum einen Doppelpass mit Andrej Kramaric und schloss den Spielzug mit dem 2:0 ab (59. Spielminute). Der 22-jährige Tscheche zeigte sein bislang bestes Spiel im blauen TSG-Dress. Es war übrigens die erste gute Aktion in der zweiten Hälfte vor dem Gehäuse von Kiew.

Und beinahe wäre Hlozek gleich noch sein dritter Treffer gelungen, der Schuss des Angreifers aber wurde gerade noch abgeblockt. Hoffenheim hatte jetzt die in dieser Phase wenig temporeiche Partie wieder fest im Griff gegen die robusten Ukrainer, die bereits die erste Partie in der Europa League mit 0:3 gegen Lazio Rom verloren hatten. Auch der junge Tom Bischof hatte danach noch die Chance zum 3:0, es blieb aber beim verdienten 2:0-Sieg.

Die TSG mit vier Punkten weiter ungeschlagen

Nach Wochen voller Pleiten, Pech und Pannen endlich wieder der erste Sieg für die TSG Hoffenheim. Erst das 1:1 zum Auftakt in Midtjylland jetzt das 2:0 gegen Dynamo Kiew, macht vier Punkte für die damit noch ungeschlagenen Kraichgauer in der Europa League. Am Sonntagabend (06.10.2024, 19:30 Uhr) müssen die Jungs von Pellegrino Matarazzo in der Bundesliga zum Baden-Württemberg-Derby beim VfB Stuttgart antreten.