Europa League Bruno Fernandes lässt Manchester United jubeln Stand: 13.03.2025 22:59 Uhr

Manchester United hat sich im Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Sociedad San Sebastian mit 4:1 (1:1) durchgesetzt - Held des Abends war Bruno Fernandes. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen, United steht damit in den Top Acht.

In der heimischen Premier League spielt die Mannschaft des schon längst nicht mehr als Wunderheiler gefeierten Portugiesen Ruben Amorim eine Saison zum Fremdschämen: Platz 14, 34 Punkte nach 28 Spielen - das ist nicht mal die Hälfte dessen, was der FC Liverpool auf dem Konto hat. Die erneute Teilnahme an einem internationalen Wettbwerb ist praktisch unmöglich, es sei denn, der stolze Traditionsklub gewinnt die Europa League. Und das ist nach wie vor möglich.

Hummels will seinen eigenen Fehler ausbügeln und bringt Sannadi zu Fall

Portugiese trifft doppelt

Denn United steht im Viertelfinale - nach einem harten Stück Arbeit und einem verkorksten Start in die Partie. Schon nach sechs Minuten hatte Takefusa Kubo nach einem Dribbling Aritz Elustondo in eine aussichtsreiche Position gebracht, der mit seinem Pass in die Mitte einen Zweikampf zwischen Mikel Oyarzabal und Mathijs De Ligt verursachte. Schiedsrichter Benoit Bastien hatte zunächst nichts zu beanstanden, wurde dann aber an den Videoschirm gerufen und erkannte eine unfaire Berührung am Fuß des Spaniers. Den fälligen Elfmeter verwandelte Oyarzabal selbst.

Doch die Freude der Basken währte nur fünf Minuten lang, dann brachte eine vergleichbare Szene den Ausgleich. Bruno Fernandes hatte mit einem Querpass auf Rasmus Højlund für eine Großchance gesorgt, doch ehe der Däne einschieben konnte, fuhr ihm Zubeldia in die Parade. Diesmal brauchte Bastien keinen Videobeweis - Bruno Fernandes verwandelte ebenso sicher wie zuvor Oyarzabal.

United in der Folge klar überlegen

Nach dem Ausgleich übernahmen die Gastgeber eindeutig die Regie über das Spiel, immer wieder angetrieben vom überragenden Bruno Fernandes fuhr Manchester einen Angriff nach dem anderen. Doch Joshua Zirksee, Højlund, der in der 30. Minute den Außenpfosten traf, und Garnacho konnten bei ihren guten Möglichkeiten vor der Pause kein Kapital aus der Überlegenheit schlagen.

United kam spielerisch nicht zum Erfolg, konnte sich aber erneut auf die Nerven von Bruno Fernandes verlassen: Fünf Minuten nach Wiederbeginn verwandelte der Portugiese auch den nächsten Strafstoß: Aritz Elustondo hatte sich zuvor im Strafraum dem anstürmenden Patrick Dorgu in den Weg gestellt, es war eine harte, aber keine Fehlentscheidung.

Aramburu fliegt, Bruno Fernandes trifft erneut

Auch anschließend konnte sich San Sebastian kaum mal aus der Umklammerung der Engländer befreien, fast aussichtlos wurde es in der 63. Minute: Jon Aramburu rannte den frei durchgestarteten Patrick Dorgu, den Zirksee auf die Reise geschickt hatte, als letzter Mann ziemlich plump um - die Rote Karte war folgerichtig.

Zirksee und Højlund hätten anschließend schon den Deckel drauf machen können, das besorgte dann aber erneut Bruno Fernandes. Diesmal brauchte er dafür auch keinen Strafstoß: Garnacho hatte nach einer Umschaltsituation den perfekten Pass gespielt, die Nummer Acht von United vollstreckte mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck. Damit war der Widerstand von San Sebastian endgültig gebrochen, kurz vor Schluss erhöhte Diogo Dalot nach Klasse-Vorarbeit von Højlund zum Endstand.