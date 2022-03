Europa League: Frankfurt gegen Barcelona, Leipzig gegen Atalanta Bergamo

Die Leipziger hatten die Runde der besten acht Teams kampflos erreicht, nachdem Gegner Spartak Moskau aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen worden war.

Leipzig im Halbfinale gegen Glasgow oder Braga

Sollte Leipzig ins Halbfinale einziehen, wäre der Sieger des Duells zwischen den Glasgow Rangers und Sporting Braga der Gegner. Gelingt Frankfurt die Überraschung gegen Barcelona, geht es in der Vorschlussrunde gegen West Ham United oder Olympique Lyon.

Die Halbfinale finden am 28.April und 5. Mai statt. Das Finale wird am 18. Mai in Sevilla ausgetragen.

Die möglichen Halbfinal-Partien im Überblick:

RB Leipzig/Atalanta Bergamo - SC Braga/Glasgow Rangers

West Ham United/Olympique Lyon - Eintracht Frankfurt/FC Barcelona

Quelle: dpa, sid