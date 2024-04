Konstellation plötzlich top So groß ist plötzlich Bayers Triple-Chance Stand: 12.04.2024 13:27 Uhr

Der FC Liverpool und der AC Mailand stehen in der Europa League vor dem Aus - plötzlich ist für Bayer Leverkusen sogar das historische Triple greifbar. Doch vor allem der Wundertüte Atalanta Bergamo gebührt noch sehr große Aufmerksamkeit.

Nach dem spät und mit der Geduld eines echten Champions eingefahrenen 2:0-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel gegen West Ham United ist es natürlich klar, dass Jonas Hofmann und Xabi Alonso erstmal ausdrücklich vor dem Wiedersehen am 18. April (21 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) im London Stadium warnen.

Hofmann erwartet zu Recht "ein ganz anderes Spiel in London" , Xabi Alonso verweist darauf, dass "West Ham jetzt gar nichts mehr zu verlieren" habe. Umso mehr hat Leverkusen aber zu gewinnen.

Meisterfeier lieber nicht auf der Couch

Dass die Meisterschaft nur noch eine Frage von Stunden ist, dementieren nicht mal mehr die Bayer-Spieler und ihr Trainer - sie hätten es gerne nur nicht schon am Samstag auf der Couch, sondern am Sonntag beim Heimspiel gegen Werder Bremen um 17.30 Uhr (Live-Ticker bei sportschau.de).

Am 25. Mai soll dann der DFB-Pokal dazukommen. Wenn die Werkself auch nur annähernd so seriös auftritt wie im Halbfinale beim 4:0 gegen Fortuna Düsseldorf, wird Zweitliga-Abstiegskandidat 1. FC Kaiserslautern im Normalfall keine Chance haben, den Triumph von Granit Xhaka und Co. zu verhindern. Wäre dann schon das Triple perfekt?

Finale der Europa League am 22. Mai

Drei Tage vor dem Pokal-Endspiel in Berlin steigt in Dublin das Finale der Europa League. Gemessen an ihren Auftritten in den nationalen Ligen musste man bisher drei Teams zu den Top-Favoriten zählen: neben Bundesliga-Spitzenreiter Leverkusen auch die beiden Champions-League-Absteiger FC Liverpool und AC Mailand.

Liverpool kämpft in der Premier League punktgleich mit Tabellenführer FC Arsenal aussichtsreich um den Titel in England, der AC Mailand liegt in der Serie A Italiens ebenfalls auf Rang zwei. Doch beide Teams stehen jetzt in der Europa League vor dem Aus.

Matchbälle für Bergamo und die Roma

Liverpool kann nach der extrem ernüchternden 0:3-Heimklatsche gegen Atalanta Bergamo nur noch ein Wunder retten. Milan hat zu Hause gegen AS Rom 0:1 verloren und nun ebenfalls ganz miese Karten - Bergamo und die Roma müssen nur noch ihre Matchbälle nutzen.

Wie es in beim möglichen Halbfinaleinzug der Leverkusener weitergeht, steht auch schon fest. Bayer ginge, wenn West Ham nicht doch das ganz große Comeback gelingt, in der Vorschlussrunde zunächst einmal der schwer zu berechnenden Bergamo-Elf aus dem Weg und träfe auf den Sieger des Duells zwischen Mailand und Rom.

Atalanta muss sich, wenn die "Reds" das 0:3 nicht doch noch irgendwie drehen, in den beiden Halbfinal-Duellen am 2. und 9. Mai mit Benfica Lissabon oder Olympique Marseille auseinandersetzen. Das Hinspiel hat Benfica zu Hause knapp mit 2:1 gewonnen.

Bergamo kompakt und kaum auszurechnen

Gemessen am Auftritt an der Anfield Road wirkt aktuell Bergamo wie der größte Stolperstein in diesem Wettbewerb. Was die Mannschaft von Tatktikfuchs Gian Piero Gasperini so stark macht, ist ihre Geschlossenheit, die enorme Kompaktheit und Konterstärke.

Gianluca Scamacca

Atalanta ist extrem schwer auszurechnen, kann sich weit zurückziehen und blitzschnell umschalten, aber auch Druck im Mittelfeld erzeugen und dann eiskalt abschließen, wie in Liverpool gleich zweimal durch Gianluca Scamacca (38. Minute und 61.) sowie Mario Pasalic (83.).

Bereits 19 verschiedene Spieler haben in dieser Saison für Bergamo getroffen, die Besten sind neben Mittelstürmer Scamacca (13) aktuell die beiden offensiven Mittelfeldspieler Teun Koopmeiners (13) und Charles De Ketelaere (10), dicht gefolgt vom ehemaligen Leipzig-Stürmer Ademola Lookman (9).

Plötzlich Fans aus Dortmund

Verlassen könnte sich Leverkusen bei einer möglichen Finalteilnahme auf jeden Fall auf großen Support aus der Bundesliga. Ein Triumph in der Europa League könnte am Ende den Ausschlag geben, dass sich Deutschland im Kopf-an-Kopf-Rennen mit England um einen fünften Startplatz in der Champions League durchsetzen würde.

Davon profitiert nach jetzigem Stand Borussia Dortmund, der BVB rangiert in der Bundesliga aktuell punktgleich hinter RB Leipzig auf Platz fünf und wird allein dadurch schon motiviert, plötzlich ein ganz großer Leverkusen-Fan zu sein.