45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Kudus tankt sich auf dem linken Flügel nach vorne und holt gegen Tella einen Eckball heraus. Ward-Prowse bringt den ruhenden Ball hoch ins Zentrum, wo Kovář den Ball aber erfolgreich wegfausten kann.

45. +2 Jetzt herrscht doch die Gewissheit vor, dass es bei Nayef Aguerd, der seit seiner Behandlungspause nicht mehr wirklich rund lief, nicht mehr weiterspielen kann. Noch vor der Pause muss David Moyes wechseln. Angelo Ogbonna kommt.

45. +2 Angelo Ogbonna West Ham Einwechslung bei West Ham United: Angelo Ogbonna

45. +2 Nayef Aguerd West Ham Auswechslung bei West Ham United: Nayef Aguerd

45. +1 Fünf Minuten beträgt der Nachschlag im ersten Durchgang. Leverkusen muss sich weiterhin mit allen Mitteln gegen das zweite Gegentor stemmen, auf das die Londoner drücken.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

43. Erneut brennt es lichterloh im Strafraum der Werkself. Nach Flanke von links verpassen zunächst Antonio und Bowen, ehe Coufal aus 14 Metern flach abzieht. Kovář ist zur Stelle und begräbt das Leder sicher unter sich.

42. Wirtz trägt einen Entlastungsangriff vor, will dann am linken Strafraumeck aber ins Dribbling gehen. Souček trennt ihn mit einem perfekt getimten Tackling fair vom Ball.

41. Fünf Minuten muss Bayer Leverkusen jetzt irgendwie noch überstehen, um sich dann in der Halbzeitpause neu sammeln zu können. Bislang überspielt West Ham United den frischgebackenen Meister in einer absolut eindrucksvollen Manier. Die Werkself kann von Glück reden, dass es nur 1:0 steht.

38. Nayef Aguerd hat etwas abbekommen und muss eine Weile behandelt werden. Erst sieht es gar nicht gut aus. Nun kann der Marokkaner aber wohl doch weiterspielen. Weiter geht's im Elf-gegen-Elf. Zumindest hat die Behandlungspause den Schwarzroten mal eine kurze Auszeit verschafft.

35. Derweil drücken die Irons, die eine unfassbare Präsenz ausstrahlen und im Vergleich zu letzter Woche nicht wiederzuerkennen sind, auf das zweite Tor. Bowen ist schon wieder nicht zu stoppen und flankt erneut in den Lauf von Antonio, dessen zu zentraler Abschluss in den Händen von Kovář landet.

34. Leverkusen kommt mal gefährlich nach vorne, aber ein grenzwertiges Einsteigen gegen Schick, der zu Fall kommt, wird nicht gepfiffen. Das trägt nicht gerade dazu bei, dass sich diese unfassbar hitzige Partie auch nur ansatzweise beruhigt. Das ist nicht im Sinne von Alonso, der immer wieder beschwichtigend mit den Händen nach unten gestikuliert und seine Spieler dazu ermahnt, Ruhe in die Partie zu bringen.

31. Jonathan Tah Leverkusen Gelbe Karte für Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Bei den Rheinländern sieht Tah ebenfalls Gelb im Nachgang der Rudelbildung.

31. Michail Antonio West Ham Gelbe Karte für Michail Antonio (West Ham United)

Auf Seiten der Hammers erwischt es Antonio, der beim Schiedsrichter im Rahmen der Rudelbildung wohl den bleibendsten Eindruck hinterlassen hat.

30. Völlig irre, was ist denn hier für ein Druck auf dem Kessel? Auf einmal geraten erst abseits des Platzes die Bänke von West Ham und Leverkusen aneinander, wobei Billy McKinlay für West Ham und Sebastián Parilla für Leverkusen die Rote Karte sehen, ehe auf dem Platz eine Rudelbildung entbrennt. Hier brennt in aller Form die Luft. Der Schiedsrichter hat jetzt einiges zum Aufdröseln und wird sicherlich gleich noch weitere Karten verteilen.

30. Sebastián Parilla Leverkusen Rote Karte für Sebastián Parilla (Bayer Leverkusen)



30. Billy McKinlay West Ham Rote Karte für Billy McKinlay (West Ham United)



29. Sage und schreibe sieben Ballverluste leistete sich der völlig neben sich stehende Odilon Kossounou in der knappen halben Stunde. Einer davon führte zur frühen Gelben Karte, einer zum Gegentor. Xabi Alonso entscheidet sich deshalb für den frühen Wechsel und bringt Edmond Tapsoba.

29. Edmond Tapsoba Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba

29. Odilon Kossounou Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Odilon Kossounou

28. Wieder schwärmen die Londoner aus. Cresswell bekommt die Kugel auf dem linken Flügel und flankt auf den zweiten Pfosten, wo Ward-Prowse dann aber etwas zu rustikal ins Luftduell mit Grimaldo geht. Der Schiedsrichter entscheidet auf Offensivfoul.

25. Großchance West Ham! Unfassbar! Die Hammers dürfen nach Belieben schalten und walten. Jetzt ist es Mohammed Kudus der auf dem linken Flügel überhaupt nicht attackiert wird, und mit seiner scharfen Hereingabe am zweiten Pfosten Jarrod Bowen findet, der sträflich frei aus fünf Metern abschließen kann. Matěj Kovář verhindert im kurzen Eck mit einer starken Fußabwehr den Einschlag.

22. Der nächste Ballverlust der Werkself im Zentrum! Der Meister ist bislang völlig von der Rolle. James Ward-Prowse hat anschließend auf dem linken Flügel richtig viel Platz und findet den freien Michail Antonio im Zentrum, der per Kopf erneut zum Abschluss kommt. Allerdings fehlt diesen Versuch die Präzision. Matěj Kovář steht gut und pariert stark.

19. Wieder die Irons! Ein einfacher hoher Ball nach vorne wird von Stanišić und Kossounou einfach zu passiv verteidigt, sodass Kudus alleine gegen beide die Kugel festmachen und abschließen kann. Der abgefälschte Rechtsschuss kommt gefährlich auf die linke untere Ecke, aber Kovář ist rechtzeitig unten und hält das Leder fest.

17. West Ham United hat mit Odilon Kossounou eine klare Schwachstelle identifiziert. Immer wieder rollen die Angriffe nun über die linke Seite. Gut möglich, dass Xabi Alonso frühzeitig wechseln muss, wenn sein Abwehrspieler nicht zeitnah die Kurve bekommt.

14. Der VAR schaut noch einmal drauf, aber auch ein mögliches Abseits bewahrt die Werkself nicht vor dem Rückstand. Direkt danach leistet sich Kossounou, der bislang einen völlig rabenschwarzen Tag erwischt hat, den nächsten Fehlpass. Der 23-jährige Ivorer muss sich ganz schnell sammeln.

13. Michail Antonio West Ham Tooor für West Ham United, 1:0 durch Michail Antonio

Da ist die kalte Dusche für den Meister, der nun mit 0:1 in Rückstand gerät. Ausgangspunkt ist eine schwache Spieleröffnung von Kossounou. Der Ball landet bei Bowen, der fast schon aus dem Zentrum heraus die Kugel hoch in Richtung Fünfmeterlinie serviert - direkt in den Lauf von Antonio, der sich nach oben schraubt und wuchtig einköpft. Keine Chance für Kovář, der sich erst spät zum Rauslaufen entscheidet und deutlich zu spät kommt.

11. Der erste nennenswerte Abschluss gehört den Schwarzroten. Nathan Tella hat freie Schussbahn, zieht aus 21 Metern einfach mal ab und trifft die Kugel wirklich extrem satt. Łukasz Fabiański kann dieses Pfund allerdings zur Ecke klären, die dann nichts weiter einbringt.

10. Wirtz sucht Schick, aber Zouma blockt die Kugel direkt in die Füße des 20-Jährigen, der anschließend Palacios über rechts schickt. Dessen Hereingabe in den Strafraum ist dann aber zu hoch angesetzt und findet keinen Mitspieler.

8. Matěj Kovář sieht keine passende Anspielstation, will die Kugel aber auch nicht einfach wegschlagen. Den heranstürmenden James Ward-Prowse lässt er deshalb kurzerhand mit einer Körpertäuschung im Dribbling aussteigen. Das kann auch nach hinten losgehen. Tut es in dieser Szene allerdings nicht.

5. Odilon Kossounou Leverkusen Gelbe Karte für Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen)

Kossounou verspringt die Kugel bei der Ballannahme, woraufhin Ward-Prowse zur Stelle ist und einen Konter in die Wege leiten möchte. Kossounou packt die Sense aus und sieht dafür die frühe Gelbe Karte, zu der es natürlich keine zwei Meinungen geben kann.

4. Die Londoner attackieren früh und setzen die Werkself von Beginn an unter Druck. Der frischgebackene Meister kann sich aber spielerisch lösen. Schon jetzt ist es jedoch eine völlig andere Partie als im Hinspiel.

1. Anpfiff im London Stadium. Die Hammers spielen in ihren bordrauxrot-hellblauen Heimfarben. Die Gäste aus dem Rheinland sind heute in Weiß gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Das Hinspiel vom vergangenen Donnerstag war übrigens das bislang einzige Aufeinandertreffen zwischen beiden Klubs. Während die Londoner alleine in 2023/24 schon drei europäische Pflichtspiele gegen einen Bundesligisten gewannen (alle gegen den SC Freiburg) und insgesamt bei vier Siegen aus den letzten vier Heimspielen gegen deutsche Klubs stehen, liest sich die Leverkusener Auswärtsbilanz im Mutterland des Fußballs alles andere als gut. Die Werkself gewann nur ein einziges ihrer letzten zehn internationalen Auswärtsspiele bei einem englischen Klub (zwei Remis, sieben Niederlagen).

Klar ist, dass die Londoner ein völlig anderes Gesicht zeigen müssen. West Ham gab im Hinspiel letzten Donnerstag nur einen einzigen Schuss ab, während die Werkself satte 33 Mal aufs Tor der Irons Maß nahm. Die Differenz von 32 Schüssen hat es seit Einführung der Europa League zur Saison 2009/10 noch nie zuvor zwischen zwei Teams gegeben.

Allerdings hat West Ham United eine beeindruckende Heimbilanz in die Waagschale zu werfen. Die Hammers, die letzten Sommer die Conference League gewannen, haben ihre letzten elf Heimspiele in europäischen Wettbewerben allesamt gewonnen. In sieben der elf Spiele glückte ihnen überdies ein Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz. Zwei Treffer Unterschied müssen es auch heute Abend sein, um zumindest die Verlängerung zu erzwingen.

Rein mit Blick auf die nackten Zahlen hat die Werkself heute nicht allzu viel zu befürchten. 13 Mal gewannen die Leverkusener in einer K.-o.-Phase schon das Hinspiel mit mindestens zwei Toren Differenz. Ausnahmslos immer haben es die Rheinländer anschließend auch in die nächste Runde geschafft. Auch insgesamt sind die Schwarzroten aktuell seit zehn Pflichtspielen in der Europa League ungeschlagen (acht Siege, zwei Remis).

Xabi Alonso, der seinen Spielern nach dem 5:0 gegen Werder Bremen eine Pause verordnete, um diesen historischen Triumph gebührend zu feiern, gleichzeitig aber verkündete, dass das Team noch mehr will, rotiert im Vergleich zum Sonntagsspiel gegen die Weserelf auf sechs Positionen: Palacios, Stanišić, Wirtz, Schick und Grimaldo erhalten den Vorzug vor Hofmann, Andrich, Adli, Tapsoba und Boniface (alle fünf Bank). Außerdem hütet einmal mehr Europa-League-Keeper Kovář das Tor für Hrádecký (ebenfalls Bank).

Schauen wir uns gleich zu Beginn die Aufstellungen an, die soeben veröffentlicht wurden. West Ham verlor nach dem Gastspiel in Leverkusen auch in der Premier League am Sonntag ein London Derby gegen Fulham vor heimischer Kulisse mit 0:2. Trainer David Moyes vollzieht heute vier Veränderungen an seiner Startelf: Für Danny Ings (Bank), Lucas Paquetá (Gelbsperre), Emerson und Konstantinos Mavropanos (beide nicht im Kader) starten heute Aaron Cresswell, Jarrod Bowen, Tomáš Souček und Kurt Zouma.

Bayer 04 Leverkusen schrieb am Sonntag Geschichte und feierte vorzeitig den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Noch haben die Schwarzroten, die auch im DFB-Pokal das Endspiel erreichten und in der Europa League mit einem Bein schon im Halbfinale stehen, aber große Ziele. Heute Abend geht es darum, die komfortable 2:0-Führung aus dem Hinspiel über die Bühne zu bringen. Aber: West Ham United hat bereits im Achtelfinale gegen den SC Freiburg nach einer 0:1-Hinspielpleite mit einem fulminanten 5:0-Heimsieg noch einmal zurückgeschlagen.